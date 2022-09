Het is vloeken in de sterrenkundige kerk, maar: hebben planeten invloed op de activiteit van de zon?

De zon als een Halloween-pompoen: een bewerking van beelden van actieve gebieden van de zon, die gemaakt zijn door het Solar Dynamics Observatory. Beeld NASA/GSFC/SDO

Volgens Nicola Scafetta hebben de planeten invloed op het leven op aarde. Nee, Scafetta is geen horoscopen trekkende sterrenwichelaar. Hij is hoogleraar aan de faculteit aardwetenschappen van de Universiteit van Napels Federico II. Van astrologie moet hij ook niets hebben – allemaal bijgeloof en pseudowetenschap. Maar dat de planeten een belangrijke rol spelen bij variaties in de activiteit van de zon, daarvan is Scafetta overtuigd. En de effecten daarvan zijn op aarde merkbaar, soms met ingrijpende gevolgen.

Als de zon extra actief is, zijn er meer uitbarstingen en zonnevlammen. Die blazen elektrisch geladen deeltjes de ruimte in. Eenmaal bij de aarde aangekomen, produceert zo’n zonnestorm schitterend poollicht. Maar de krachtigste zonnestormen kunnen ook satellieten onklaar maken, radiocommunicatie verstoren, gps-signalen vervormen en elektriciteitscentrales platleggen. De kans daarop wordt de komende jaren weer steeds groter, want de zon nadert een nieuw activiteitsmaximum. Pas na de zomer van 2025 zal de zonneactiviteit weer geleidelijk afnemen.

Het was de Zwitserse astronoom Rudolf Wolf die halverwege de 19de eeuw ontdekte dat de activiteit van de zon een elfjarige cyclus vertoont. Hij leidde dat af uit tellingen van het aantal donkere vlekken op de zon; ook die zijn veel talrijker als de zon actiever is. Wolf was ook de eerste die een mogelijke link zag met de planeten. Jupiter heeft een omlooptijd van 11,86 jaar – wie weet was die planeet op de een of andere indirecte manier wel verantwoordelijk voor het ontstaan van zonnevlekken.

Dynamomodel

Pas aan het begin van de 20ste eeuw werd ontdekt dat zonnevlekken gebieden zijn met een sterk magnetisch veld. Magnetisme ligt ook aan de basis van energierijke zonnevlammen. Al die magnetische ‘knopen’ ontstaan doordat de zon een gasbol is, die niet overal even snel roteert. De magnetische veldlijnen raken daardoor steeds strakker opgewikkeld, met vlekken en uitbarstingen als gevolg. Als het veld zich weer ‘herschikt’, gaat er een nieuwe cyclus van start. Dit ‘dynamomodel’ is tegenwoordig de algemeen geaccepteerde theorie achter de variërende zonneactiviteit.

Scafetta twijfelt niet aan het bestaan van zo’n dynamo-effect. Maar, zegt hij, Rudolf Wolf had wel een béétje gelijk. De precieze duur van de zonnecyclus – en zeker ook van de veel tragere variaties die in de afgelopen decennia zijn ontdekt – kun je volgens hem eigenlijk alleen verklaren door de invloed van de planeten. In een recent overzichtsartikel in Frontiers in Astronomy and Space Sciences gaat hij samen met zijn collega Antonio Bianchini uitgebreid in op de mechanismen die daarbij een rol zouden kunnen spelen. ‘Alle periodieke variaties in de activiteit van de zon, ook op de lange termijn, zijn met de planetaire theorie goed te begrijpen’, zegt hij.

Net zoals de maan eb en vloed veroorzaakt op aarde, zo hebben de planeten ook een (piepklein) getijdeneffect op de zon. Die getijdenwerking is het sterkst voor Venus en de aarde, vanwege hun relatief kleine afstand, en voor de reuzenplaneet Jupiter, die weliswaar veel verder weg staat maar ook veel zwaarder is. Eens in de 11,07 jaar staan deze drie planeten min of meer op een lijn met elkaar en met de zon, en versterken de getijdenkrachten elkaar. Jupiter en Saturnus veroorzaken elke 9,93 jaar ook zo’n springtij-effect. Zo zijn er nog tal van andere planetaire cycli aan te wijzen, en in de loop van de eeuwen (of millennia) kunnen die elkaar weer tegenwerken of versterken. Ziedaar de oorsprong van de langetermijnvariaties in de zonneactiviteit. Althans, volgens Scafetta en Bianchini.

Kleine maar trouwe aanhang

De Italianen zijn bepaald niet de enigen die er zo over denken. De ‘planetaire theorie’ steekt al decennialang geregeld de kop op en heeft een relatief kleine maar trouwe aanhang. Maar zonnefysicus Frédéric Clette van de Koninklijke Sterrenwacht van België in Brussel gelooft vooralsnog niets van het hele idee. Dat er een verband lijkt te bestaan tussen de planeetbewegingen en de zonneactiviteit in het verleden, is voor hem niet genoeg. ‘Bovendien is de statistiek vaak ook nog eens slecht uitgewerkt,’ zegt hij. ‘Laat ze eerst maar eens met een volledig model komen waarin de achterliggende natuurkunde wordt verklaard.’ Volgens Clette is er soms ook sprake van cherry picking: gegevens die de planetaire theorie ondersteunen worden prominent naar voren geschoven, maar feiten die het idee tegenspreken krijgen nauwelijks aandacht.

Scafetta is de eerste die zal toegeven dat een volledige natuurkundige verklaring nog ontbreekt. ‘Maar’, zegt hij, ‘dat geldt ook voor het dynamomodel.’ Niemand kan bijvoorbeeld verklaren waarom de zonneactiviteit ook regelmatige langetermijnvariaties vertoont, met perioden van om en nabij de 85, 178, 208, 1000 en 2300 jaar. Die zijn onder andere teruggevonden in oude boomringen en ijskernen: als de zon minder actief is, dringt energierijke kosmische straling uit het heelal gemakkelijker door in de aardse dampkring en ontstaan er meer radioactieve atoomkernen.

De Italiaanse hoogleraar aardwetenschappen ­Nicola Scafetta verkondigt de planetaire theorie. Beeld rv

Ook het optreden van zogeheten Grote Minima, waarin er decennialang vrijwel geen activiteit op de zon wordt gemeten, is onbegrepen. Terwijl de effecten op aarde ingrijpend zijn: tijdens het befaamde Maunderminimum, tussen 1645 en 1715, was de gemiddelde temperatuur in elk geval in Europa 1 graad lager dan normaal – die periode staat bekend als de Kleine IJstijd.

Volgens Ad Nieuwenhuizen van ruimteonderzoeksinstituut SRON kan de enigszins onvoorspelbare zonnedynamo nooit uit zichzelf al die periodieke variaties produceren. ‘Er zijn externe bronnen nodig’, zegt hij. En tien jaar geleden lieten Jose Abreu (ETH Zürich) en zijn collega’s al zien dat al die periodiciteiten wél terug te vinden zijn in de planeetbewegingen, net zoals ook Scafetta en Bianchini in hun recente overzichtsartikel aantonen.

Ja, geeft Scafetta toe, er moet op de een of andere manier een soort versterkingsmechanisme in het spel zijn, want je kunt eenvoudig berekenen dat de directe getijdeninvloed van de planeten veel te gering is om enig effect te sorteren. Maar ook daarvoor zijn al verklaringen voorgesteld, zowel door Abreu als door Scafetta zelf. Op die manier zou een gering getijdeneffect via een terugkoppeling vanuit het inwendige van de zon toch een meetbare invloed kunnen hebben op de zonneactiviteit.

‘Niet overtuigd, wel fascinerend’

Zonnefysicus Paul Charbonneau van de universiteit van Montreal in Canada is ‘geen voorstander’ van de planetaire theorie, maar heeft zich er wel uitgebreid in verdiept. Soms tot ergernis van zijn collega’s, die het allemaal naar astrologie en numerologie vinden ruiken en er niets van moeten hebben. ‘Op basis van het bewijsmateriaal ben ik ook nog niet overtuigd’, zegt Charbonneau, ‘maar het is wel fascinerend allemaal. En als er een theorie is die in principe een keer bevestigd of weerlegd kan worden, vind ik dat je er met een open blik naar moet kijken.’

Die bevestiging zou overigens nog weleens lang op zich kunnen laten wachten. Pas als de planetaire theorie voor pakweg de komende eeuw precies de juiste voorspellingen doet, zullen critici wellicht overstag gaan – helemaal als er ook een goede theoretische onderbouwing komt. Scafetta durft in elk geval al te voorspellen dat er rond 2030 opnieuw een Groot Minimum aanbreekt, dat dan overigens iets minder ‘diep’ zal zijn dan het 17de-eeuwse Maunderminimum. Het zou kunnen betekenen dat de klimaatopwarming in de nabije toekomst tijdelijk een beetje getemperd wordt.

‘Daarom is dit ook zo interessant’, zegt Charbonneau. ‘Als het klopt, moeten we die conclusies meenemen in onze klimaatmodellen, zodat we betere voorspellingen kunnen doen.’ Vooralsnog lijkt een organisatie als het IPCC daar nog weinig voor te voelen: volgens Nieuwenhuizen hield het VN-klimaatpanel in 2013 zelfs een publicatie tegen van het tijdschrift Pattern Recognition in Physics, waarin een groot aantal artikelen stond over de mogelijke invloed van de planeten op de zonneactiviteit. ‘Het is niet goed dat een organisatie als het IPCC de discussie hierover uit de weg gaat en anderen monddood probeert te maken’, zegt Nieuwenhuizen hierover.

Scafetta kan alleen maar hopen dat zijn nieuwe publicatie nog meer mensen aan het denken zet en dat de theorie snel verder ontwikkeld zal worden. Uiteindelijk moeten betere modellen en betere voorspellingen de doorslag geven, denkt hij. ‘Het is een kwestie van tijd.’