Het is officieel: Elon Musk mag in hersenen gaan experimenteren

Het bedrijf Neuralink van techmiljardair Elon Musk krijgt groen licht om in mensen te experimenteren. Hij wil eerst patiënten helpen, daarna moet het een soort ‘Fitbit voor je brein’ worden.

‘Brein-computerinterfaces kunnen levens verbeteren. We willen deze technologie van het lab naar mensen thuis brengen.’ Klinkt als een quote uit een sciencefictionfilm, maar het is het motto van een bedrijf uit Californië dat al daadwerkelijk bestaat: Neuralink van Elon Musk. Het maakt elektroden die een chirurgische robot onder de schedel inbrengt, om die daar te koppelen aan de hersenen.

Onlangs kreeg Neuralink van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA toestemming om de eerste experimenten op mensen te beginnen.

Geheugenverlies. Pijnklachten. Verslaving. Depressie. Verlamming. Bij al dat soort klachten spelen problemen met signaaloverdracht in de hersenen of de ruggegraat. En, stelt Musk, wat zou het toch mooi zijn als er een klein implantaat beschikbaar zou zijn die dat soort neurologische tekortkomingen kan fiksen. Een implantaat zo klein als een muntje, ‘een Fitbit in je schedel, met kleine draadjes’.

Geen gekke gedachte. Met zogeheten Deep Brain Stimulation boeken wetenschappers al succes bij het behandelen van angststoornissen of het bestrijden van de trillingen bij Parkinson. Met stimulatie van het ruggemerg lukt het soms ook al om mensen met een dwarslaesie weer enigszins te laten lopen, fietsen of zwemmen.

Toch is de komst van Neuralink niet onomstreden. Oud-medewerkers vertelden persbureau Reuters dat het bedrijf allerlei gehaaste, slordige experimenten uitvoerde op varkens, schapen en apen. Zo kregen bij een experiment 25 van de 60 varkens een implantaat met onjuiste afmetingen, waarna medewerkers de dieren besloten te doden.

Bovendien is het Musk niet alleen om patiëntenzorg te doen. Hij droomt hardop van het verkopen van breinchips aan gezonde mensen om hun prestaties te verbeteren. Musk vindt deze ‘samensmelting van biologische en machinale intelligentie’ zelfs noodzakelijk voor ons om relevant te blijven in een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie de mens op steeds meer fronten aftroeft.

Bij een presentatie van Neuralink beklaagde Musk zich ooit over menselijke spraak. Want mijn hemel, wat een gedoe, een concept in je hersenen omzetten naar woorden, die je maar in een beperkt tempo kunt uitspreken, en waarbij de luisteraar vervolgens weer een vertaalslag van die woorden naar zijn eigen hersenen moet maken. Straal die informatie gewoon direct over tussen twee breinen, is Musks toekomstvisie.

Een droom van de techmiljardair die zomaar in een nachtmerrie kan veranderen. Want kijk hoe hij hoe nu Twitter runt. Dit socialemediabedrijf stapte onlangs uit een overeenkomst met de Europese Commissie om de strijd tegen desinformatie aan te binden. Je hoeft bovendien maar een paar minuten op het platform rond te brengen om te zien hoe het een riool van anonieme haatberichten en feitenvrije verdachtmakingen is geworden.

En die man, die niet eens een net platform met woorduitwisselingen netjes kan bestieren, wil nu onze hersenen rechtstreeks aan elkaar koppelen zodat we allemaal vrij gedachten naar elkaar kunnen stralen. Mochten de Neuralinks binnenkort in de winkel liggen: ik zou nog maar even geen afspraak bij de chirurg inboeken.