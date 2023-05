Het is al weken droog in Nederland en regen is nog lang niet in aantocht: ‘Dit is niet normaal’

Kinderen van basisschool Jenaplanschool Antonius Abt in Engelen halen water bij de pomp. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Goed nieuws voor liefhebbers van zon en terrassen: de paraplu kan voorlopig thuisblijven. Het KNMI verwacht de komende twee weken amper neerslag. ‘Grote kans op een voortzetting van het droge weertype’, is de samenvatting van de weersverwachting tot en met dinsdag 13 juni. Hoewel het voorjaar regenachtig begon – maart behoorde met 96 liter regenwater per vierkante meter zelfs tot een van de natste maartmaanden sinds het begin van de metingen – verliepen de afgelopen weken juist opvallend droog. ‘Aan het begin van de maand mei viel er relatief veel regen’, zegt Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI. ‘Maar sinds 13 mei in het grootste deel van het land amper meer.’

Eerste sproeiers

Dat er zo lang nauwelijks regen valt in Nederland noemt Siegmund ‘niet normaal, het regent in Nederland meestal elke week wel even’. Het verklaart ook waarom het gras – dat niet diep wortelt – op sommige plekken in het land bruin begint te kleuren. De eerste sproeiers in tuinen zijn ook alweer gesignaleerd. Toch is er, mede met dank aan de natte start van het voorjaar, nog lang geen sprake van de droogteproblemen waar Nederland de afgelopen jaren mee kampte.

Over de auteur

Tonie Mudde is chef van de wetenschapsredactie en presenteert de wetenschapspodcast van de Volkskrant: Ondertussen in de kosmos.

Dat blijkt onder meer uit het zogeheten neerslagtekort van het KNMI. Dit is het verschil tussen de hoeveelheid vocht die verdampt en de hoeveelheid neerslag die er valt. Wie kijkt naar het verloop van die grafiek, ziet dat we voor dit jaar nu op de mediaan uitkomen. Een tussenstand zoals zo vaak dus rond deze tijd van het jaar.

Meer extremen

Toch kijken experts als Arnold van Vliet, bioloog bij Wageningen Universiteit, licht bezorgd naar het verloop van die grafiek. ‘De eerste maanden van het jaar waren nat en de temperaturen gunstig, waardoor we nu een fantastisch bloeiseizoen hebben. Maar kijk naar de verwachting voor de komende weken en we schieten alweer boven de lijn van 2018, een extreem droog jaar. Ik hoop dat ons dat bespaart blijft, de natuur in Nederland heeft echt een adempauze nodig.’

Met de opwarming van de aarde zullen langere perioden van droogte en neerslagtekort vaker voorkomen, verwacht het KNMI. Siegmund: ‘Meer zon en hogere temperaturen zorgen simpelweg voor meer verdamping.’

Die hogere temperaturen leiden er tegelijkertijd toe dat de atmosfeer meer waterdamp kan vasthouden, met een groter risico op hevige stortbuien. Zo zullen extremen, zoals perioden van droogte gevolgd door kortstondig noodweer, elkaar vaker gaan afwisselen in Nederland.

Droogte doorstaan

Nederland is als laag gelegen rivierdelta van oudsher ingericht op het zo snel mogelijk afvoeren van regenval; alles om overstromingen te voorkomen. ‘Na de Tweede Wereldoorlog werden meanderende beekjes massaal rechtgetrokken’, zegt Jane Alblas, woordvoerder bij de Unie van Waterschappen. ‘Inmiddels zijn we daar op teruggekomen, met allerlei projecten om water langer vast te kunnen houden zodat we een periode van droogte beter kunnen doorstaan.’

Ze noemt als voorbeeld landgoed 't Medler in de Achterhoek, dat al jaren kampt met verdroging. De beek op het landgoed werd ondieper gemaakt, zodat het minder grondwater meeneemt. Door de beek breder te maken krijgt het water bovendien meer ruimte. Alblas: ‘Zo is de grondwaterstand daar nu gemiddeld 40 centimeter hoger dan voorheen en blijft water langer beschikbaar voor boeren en natuur in tijden van droogte.’