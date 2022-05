Het hels moeilijke Semantle is mijn absolute favoriet van de nieuwe raadspelletjes à la Wordle

In navolging van het stormachtige succes van Wordle, waarbij je een vijfletterwoord moet raden, is er nu een hele reeks van dagelijkse raadspelletjes. Quordle, waarbij je vier woorden tegelijk moet zoeken, Nerdle, waar je de som moet raden, Worldle, waar je een land moet zoeken, en Heardle, waarbij je een liedje moet herkennen. Mijn absolute favoriet is Semantle, waarbij je een woord moet raden en steeds te horen krijgt hoeveel jouw ingevoerde woord semantisch lijkt op het te raden woord – dus hoe dicht je bij de betekenis zit.

Semantle is hels moeilijk en frustrerend, maar je lijkt er langzaam beter in te worden als je het een tijdje speelt. De triomf als je het woord relatief snel vindt (en binnen dertig beurten vind ik al snel) is veel groter dan bij alle simpelere spelletjes.

Elke dag is er een nieuwe opgave die begint met iets als: ‘Het dichtstbijzijnde woord heeft een score van 66,53. Het 10de dichtstbijzijnde woord heeft een score van 47,90 en het 1000ste een score van 27,59.’ Vervolgens voer je woorden in en krijg je te horen hoe die scoren. Ik begin meestal met een dier, iets eetbaars, een bijvoeglijk naamwoord en een werkwoord.

Maandag ging dat zo: kat: 4,47 (koud), banaan: 1,06 (koud), groot: 9.72 (koud), leven: 16,84 (koud). Alles dat niet in de topduizend zit is ‘koud’, maar aangezien ‘leven’ iets minder koud was dan de rest, probeerde ik nog een werkwoord: gaan: 31,67 – en dan een prachtige groene balk met 592/1000. Dus ‘gaan’ stond op plek 592 qua overeenkomst in betekenis! Na deze gelukstreffer ging ik door met werkwoorden. Via ‘begrijpen’, ‘springen’, ‘zien’ en een heleboel gestuntel kwam ik uiteindelijk op het geheime woord: schijnen. Maar waarom kreeg ‘zon’ toen ik dat daarna probeerde slechts een score van 27,53? En hoe berekent het spel in vredesnaam hoeveel twee woorden qua betekenis op elkaar lijken?

De Nederlandstalige Semantle is gebaseerd op de Engelstalige Semantle van David Turner. Turner geeft op zijn site antwoord op een heleboel vragen. Onder zijn spelletje ligt moderne wetenschap: technieken om menselijke teksten om te zetten naar data die een computer kan gebruiken. Eén manier is om elk woord om te zetten naar een vector, een multidimensionale pijl. Semantle gebruikt word2vec, dat zoals de naam al een beetje hint inderdaad woorden vertaalt naar vectoren. Door naar een heleboel bestaande teksten te kijken – en allerlei gave wiskundige bewerkingen uit te voeren, leert word2vec welke woorden op dezelfde manier gebruikt worden door mensen.

Dat betekent dat ‘zon’ niet zoveel zal lijken op ‘schijnen’, omdat je ze op een andere manier gebruikt in een zin. De woorden het dichtstbij ‘schijnen’ zijn ‘schijnt’ en ‘lijken’. Hier zie je gelijk een subtiliteit die het spel vaak moeilijk maakt: ‘schijnen’ heeft verschillende betekenissen en zowel synoniemen van ‘stralen’ als ‘lijken’ scoren goed. Het volgende woord op de lijst met dichtstbijzijnde woorden is ‘waaien’ en dat lijkt verrassend, tot je bedenkt hoe vaak mensen over het weer praten.

Soms doet het algoritme wel iets dat onbegrijpelijk raar is en dan zit je briesend achter je dagelijkse potje Semantle. Daar heeft David Turner ook een oplossing voor: voor 15 euro per maand kun je het recht kopen om hem te mailen met klachten. Daarmee bedacht hij niet alleen mijn nieuwe favoriete spel, maar ook mijn nieuwe favoriete verdienmodel voor onlineactiviteiten.