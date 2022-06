Het ‘Google Street View’ van de Melkweg krijgt een update: bijna twee miljard nieuwe metingen van sterren

Een illustratie van ruimtetelescoop Gaia Beeld ESA

‘Tien terabyte’, zegt Anthony Brown (Universiteit Leiden), hoofd van het dataverwerkings- en analyseteam van Gaia. Het is de hoeveelheid data die ruimtetelescoop Gaia de afgelopen twee jaar heeft verzameld. Alles bij elkaar is dat goed voor zo’n twaalfhonderd huis-tuin-en-keuken-USB-sticks vol posities, snelheden, kleuren en chemische samenstellingen van sterren die zich met onze zon in de Melkweg bevinden, ons eiland in de ruimte.

Sterrenkundigen gebruiken deze berg aan gegevens om grote vragen over bijvoorbeeld de geschiedenis van de Melkweg te beantwoorden. Zo ontdekten wetenschappers aan de hand van Gaia-metingen dat een ander sterrenstelsel miljarden jaren geleden op het onze is geklapt. Sinds de vorige uitgave van Gaia-data hebben sterrenkundigen hier een beter begrip van gekregen door oude sterren te bestuderen die door de kosmische botsing in de Melkweg terecht zijn gekomen.

Kosmische botsing

Zulke kosmische botsingen zijn precies waar het promotieonderzoek van Emma Dodd over gaat. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zoekt ze als een soort astro-archeoloog de oudste sterren in de Melkweg, om de kosmische botsing van miljarden jaren geleden te reconstrueren.

Ze begon twee jaar geleden aan haar onderzoek, gelijktijdig met de vorige grote uitgave van Gaia-data. Toen zei ze tegen de Volkskrant al een hele tijd naar die uitgave toe geleefd te hebben. Dat geldt nu weer, ook al heeft ze met haar onderzoek in de tussentijd grote stappen gemaakt.

Met haar onderzoeksgroep werkte ze aan een computerprogramma dat sterren, afkomstig uit het oude sterrenstelsel dat met de Melkweg botste, uit de zee aan data kan plukken. ‘We gebruikten daar de vorige metingen van Gaia voor, maar eigenlijk was het allemaal een voorbereiding voor deze lading metingen.’ In de komende jaren hoopt ze het programma te perfectioneren aan de hand van de nieuwe gegevens. Het ultieme doel: begrijpen hoe sterrenstelsels zoals onze Melkweg überhaupt tot stand komen.

Een haar op duizend kilometer afstand

Een dieper begrip van de kosmos: Gaia faciliteert het door een gedetailleerde kaart van de Melkweg te maken. Op een afstand van anderhalf miljoen kilometer van de aarde, waar de storing van het licht van de aarde minimaal is, bekijkt Gaia een voor een de miljarden sterren in de Melkweg. Dat doet de ruimtetelescoop met ongekende precisie, waardoor zelfs de zwakste sterren tevoorschijn komen: alsof een haar op duizend kilometer afstand met het blote oog te zien is.

Dodds onderzoek is maar een van vele projecten die wereldwijd bouwen op het speurwerk van Gaia. ‘Gaia geeft een enorme rijkdom aan informatie, van individuele sterren tot de hele Melkweg’, zegt Brown. Na de uitgave van de data zijn overal ter wereld sterrenkundigen ze als de wiedeweerga gaan analyseren, in de hoop zo snel mogelijk nieuwe vondsten te kunnen publiceren.

Gaia werd in 2013 gelanceerd door ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. Sindsdien zijn er drie officiële uitgaven van metingen geweest, in 2016, 2018 en 2020. In 2025 zal de brandstof van de stuurraketjes van de ruimtetelescoop opraken. Naar verwachting zal het Gaia-team, dat uit meer dan vierhonderd mensen bestaat, dan alle data in één bundel beschikbaar zal stellen, als feestmaal voor sterrenkundigen.