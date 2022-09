Het goedbewaarde geheim van Apple: het zet steeds meer in op de advertentiemarkt

Gadgetliefhebbers zal het niet ontgaan zijn: Apple presenteerde deze week de nieuwe iPhone 14. Natuurlijk ging dat op techblogs en sociale media gepaard met de nodige opwinding. Apple slaagt er nog altijd meer dan andere fabrikanten in de harten van consumenten sneller te laten kloppen, ook al zijn de innovaties sinds de iPhone X weinig spectaculair.

Veel minder bekend, maar minstens zo interessant is dat Apple steeds meer inzet op een inkomstenbron die de meeste mensen vooral zullen associëren met bedrijven als Google of Facebook: advertenties. Volgens recent onderzoek zit de groei er bij Apple het laatste jaar op dit punt flink in, terwijl Facebook juist terrein verliest. Hierin zit een zekere ironie, want dat terreinverlies kan niet los worden gezien van Apple’s vorig jaar gelanceerde privacy-initiatief App Tracking Transparency.

De nieuwe iPhone 14 wordt getoond op het Apple Event in Cupertino, Californië. Beeld AP

Hiermee kunnen bezitters van iPhones aangeven of ze tijdens het gebruik van apps gevolgd willen worden door externe partijen. Zoals Facebook. Bijna niemand wil dat. Waarom zou je ook? Ondertussen worden advertenties bij Apple steeds belangrijker. Op dit moment zijn die alleen nog te zien in de nieuws- en aandelen-app van Apple zelf, een beetje op Apple TV+ en in de appstore. Volgens Bloomberg-verslaggever Mark Gurman blijft het daar niet bij en zal het techbedrijf in steeds meer apps advertenties tonen via het eigen advertentienetwerk. In de kaartenapp bijvoorbeeld, of de podcast-app.

De advertenties die Apple aan zijn klanten laat zien, zijn niet willekeurig gekozen. Het feit dat Apple een halt toeroept aan partijen die het onlinegedrag van consumenten in kaart brengen om zo beter op maat advertenties te kunnen tonen, wil niet zeggen dat Apple niet zelf iets vergelijkbaars doet. Natuurlijk wil ook Apple zo relevant mogelijke commerciële boodschappen tevoorschijn toveren. Want zo werkt het in de onlineadvertentiewereld: hoe beter de doelgroep aansluit op de advertentie, hoe hoger de tarieven die adverteerders betalen.

Het advertentiesysteem van Apple maakt gebruik van gegevens die Apple van zijn klanten heeft op basis van andere Apple-diensten die ze gebruiken en het persoonlijke Apple-account. Wie dat niet wil, kan dat zelf uitschakelen via de instellingen op zijn iPhone door bij privacy en Apple-reclame de schuif ‘Gepersonaliseerde reclame’ naar links te schuiven.

De consument moet er flink wat meer moeite voor doen dan bij de gepersonaliseerde advertenties van andere bedrijven. Daar schuift Apple bij het opstarten van een app de uitdrukkelijke vraag naar voren: ‘wilt u dat deze app je activiteit volgt in apps en sites van andere bedrijven?’ Volgens Apple is er een fundamenteel verschil tussen beide vormen van persoonlijke advertenties. Apple heeft geen derde partijen nodig om informatie over zijn klanten naar boven te vissen, terwijl andere apps en sites elkaar persoonlijke consumentendata toespelen. Bijvoorbeeld: Facebook weet dat ik net op Marktplaats op zoek ben geweest naar een bankstel.

Het is een belangrijk verschil, zeker, maar het is de vraag of de Apple-klanten dat verschil op waarde weten te schatten op het moment dat ze steeds meer reclame krijgen op hun toch al duurbetaalde iPhone.