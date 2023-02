Het gloeiendhete binnenste van onze planeet lijkt steeds langzamer te draaien: wat heeft dat te betekenen?

Illustratie van de binnenste structuur van de aarde. Beeld Getty

Het diepste gat ooit geboord heet ‘het superdiepe boorgat van Kola’, en toch is het slechts een speldenprikje. Meer dan tien jaar boorwerk was er nodig voordat dit wereldrecord van ruim 12 kilometer diepte in de jaren tachtig werd gevestigd op een Russisch schiereiland.

Bedenk dan dat wie de binnenkern van de aarde wil bereiken, meer dan 5.000 kilometer diep moet. Dat is door de kolossale druk en temperaturen fysiek onmogelijk. Nooit zal een mens een stukje te pakken krijgen van deze grote metalen bol, die rondjes draait in een gloeiend hete buitenkern van vloeibaar metaal.

Geen wonder dus dat die nog de nodige mysteries herbergt. Wat voert dat ding daar eigenlijk uit? Volgens Chinese geofysici lijkt hij de afgelopen jaren langzamer te zijn gaan draaien. Ging hij eerst iets sneller rond dan de rest van de aarde, nu lijkt hij gelijke tred te houden, om binnenkort mogelijk juist wat langzamer te gaan, schrijven ze in vakblad Nature Geoscience.

Dat is niet alles: de onderzoekers menen een cyclus te ontwaren, waarin de draaiing van de binnenkern in de loop van zo’n zeventig jaar telkens versnelt en weer afremt. Deze veranderingen zijn mogelijk omdat de metalen kogel ‘drijft’ in zijn kom van vloeibaar metaal en niet vastzit aan de aardmantel en het dunne schilletje korst waarop wij leven. Het gaat om een relatief subtiel effect: zelfs op topsnelheid zou de binnenkern jaarlijks slechts een kleine fractie van een rondje extra afleggen.

Ze maakten gebruik van een fenomeen dat wél tot zulke onbegaanbare diepten kan doordringen: schokgolven van aardbevingen of kernproeven. Hoe en wanneer die de aardoppervlakte bereiken na hun tocht door het binnenste van de planeet, hangt af van wat ze onderweg zoal tegenkomen en hoe ze hierdoor worden afgebogen.

De tocht verloopt telkens anders

Toen de onderzoekers deze seismische signalen bestudeerden, viel ze iets op: sinds de jaren zeventig verliep de tocht die de golven aflegden door de binnenkern telkens nét iets anders. Dat valt te verklaren als de kern sneller draait dan de aardkorst en daardoor steeds een stukje verschuift, waardoor de golven steeds door verschillende stukken kern trokken. Zo ongeveer vanaf het jaar 2009 stoppen deze veranderingen, wat erop duidt dat de binnenkern is vertraagd en op hetzelfde tempo is gaan draaien als de aardkorst.

Hoe het nou zit met het gedraai in de kern van de aarde is een langslepende kwestie, volgens Arwen Deuss, hoogleraar seismologie aan de Universiteit Utrecht. Een relevante kwestie ook, vanwege de link met het aardmagneetveld, dat tot diep in de ruimte reikt en een schild rond de aarde vormt tegen schadelijke zonnestraling. Dit elektromagnetische veld is ook een van de krachten die de metalen binnenkern een duwtje geven en zo zijn draaiing beïnvloeden.

. Beeld .

Bekend is dat er veranderingen kunnen optreden in de sterkte van het aardmagneetveld, die waarschijnlijk ontstaan door wervelwindvormige stromingen in de vloeibare buitenkern. Soms kan hij zelfs helemaal omklappen. Dat het kompas naar het noorden wijst, zoals nu, is dan ook geen gegeven: zou je een tijdmachine naar het verre verleden kunnen pakken, dan zou hij zomaar de andere kant op kunnen wijzen.

Soms zitten er tienduizenden jaren tussen dit soort omkeringen van de magnetische polen, soms miljoenen. Hoe dit komt en wat de gevolgen aan het oppervlak zouden zijn, is onduidelijk. ‘De draaiing van de binnenkern kan informatie opleveren over de balans van de krachten binnen in de aarde, en hoe veranderlijk of stabiel ze zijn’, zegt Deuss.

Door een lens van schokgolven

In de jaren negentig kwam al uit studies naar voren dat de binnenkern sneller lijkt te draaien dan de rest van de planeet, zegt ze. Die bevinding stuitte eerst op ongeloof. ‘Er waren mensen die zeiden: dat is waarschijnlijk verzonnen, er moet met de data zijn gerommeld. Maar vijftien jaar geleden heb ik er zelf met een promovendus naar gekeken en wij zagen het ook.’

Toch heeft Deuss ook twijfels: het blijft lastig om te bepalen wat je ziet, als je door een lens van schokgolven naar het binnenste van de planeet tuurt. Zo groeit de binnenkern elk jaar naar schatting 1 millimeter doordat de vloeibare buitenkern langzaam stolt. Zoals een stollende ijsplaat telkens nieuwe oneffenheden vertoont, zo gebeurt misschien hetzelfde op het oppervlak van de stollende metalen bol, zegt ze. Dit kan ook een verklaring zijn voor het telkens net iets anders afbuigen van de schokgolven. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we veranderingen waarnemen, maar dat het door de draaisnelheid komt, blijft moeilijk te bewijzen.’

Maar toch: dat er sprake zou zijn van cycli, waarbij de binnenkern afwisselend versnelt en vertraagt, is wel een boeiend idee, vindt de seismoloog. Opvallend genoeg komen de tijdsduren namelijk mooi overeen met minuscule veranderingen in de snelheid waarmee de aarde als geheel om zijn as draait en variaties in de sterkte van het aardmagneetveld. ‘Daar word je blij van, als je zulke verbanden min of meer gratis krijgt toegeworpen. Ik ben weer helemaal gemotiveerd om hier zelf ook mee aan de slag te gaan.’