Het geven van borstvoeding leidt tot slimmere kinderen - Klopt dit wel?

Corrigeren voor alleen socio-economische situatie en opleiding, zoals in veel studies gebeurt, is niet voldoende Psychiater Sabine Roza

Mortensen had de hand gelegd op de voedingsgegevens van ruim tweeduizend jongens die geboren waren rond 1960 en die achttien jaar later voor hun militaire dienstkeuring een IQ-test hadden ondergaan. 'Helaas hebben we niet kunnen corrigeren voor het IQ van de moeder', vertelt de Deen. 'We hebben data uit de jaren zestig gebruikt, omdat we - naar later bleek ten onrechte - vermoedden dat de voorkeur voor het geven van borstvoeding destijds niet samenhing met intelligentie.'



In een studie uit 2015 naar bijna vierduizend kinderen, geboren tussen 2002 en 2006, ziet psychiater Sabine Roza van het Erasmus MC het IQ-voordeel van kinderen als sneeuw voor de zon verdwijnen wanneer zij corrigeert voor het IQ van de moeder. 'Corrigeren voor alleen socio-economische situatie en opleiding, zoals in veel studies gebeurt, is niet voldoende.'



Eensgezinder zijn wetenschappers over andere mogelijke voordelen van borstvoeding, waaronder een verminderde kans op vroege infecties en overgewicht van het kind.