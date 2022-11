Het einde van de machoprofessor: vrouwen in de sterrenkunde accepteren wangedrag niet langer

Na decennialang grensoverschrijdend gedrag is de Leidse hoogleraar sterrenkunde Tim de Zeeuw weggestuurd. Zeven vrouwelijke sterrenkundigen en twee mannen vertellen hoe de toxische macht in dat zeer competitieve vakgebied begint af te brokkelen.

Wie in zijn ogen niet intelligent genoeg was, moest het niet in het hoofd halen hoogleraar sterrenkunde Tim de Zeeuw te feliciteren met zijn verjaardag. Hij zei dan gerust dat hij die felicitaties niet in ontvangst wilde nemen omdat je dat recht eerst moest verdienen. Dat typeert de man volgens collega’s die hem meemaakten bij het sterrenkundig instituut in Leiden, zijn academische thuishaven. ‘En er waren mensen die zich net zo neerbuigend gingen gedragen als De Zeeuw, want blijkbaar hoorde het zo. De vaste staf reageerde met ‘zo is hij nu eenmaal’’, zegt een astronoom die anoniem wil blijven, omdat ze nog steeds bang is voor de gevolgen als ze zich uitspreekt.

De Zeeuw stond in de sterrenkunde breed bekend als iemand die geregeld vrouwen lastigviel. Maar ook mannen kon hij genadeloos neersabelen. Er heerste binnen zijn vakgroep een angstcultuur, zeggen de mensen die erbij waren: ‘Alleen wie superslim was, had er minder last van. Vrouwen leken wel vaker het verwijt te krijgen die lat niet te halen.’ Zij ontvingen dan weer wel complimenten over hun kleding van De Zeeuw. Of uitnodigingen om met hem uit eten te gaan. Tim was de koning van de apenrots, zeggen deze vrouwen. Als vrouw leek je een soort bijvangst van iemand die al te lang in een machtspositie verkeert. En niemand leek zich eraan te storen. Er waren lange tijd weinig vrouwen op het instituut. Bovendien waren ook mannen bang voor hem.

Sterrenkunde is een van de meest competitieve disciplines van de wetenschap, een kleine wereld waar iedereen elkaar kent, ook internationaal. Wie de kosmos wil doorgronden moet samenwerken, de wereldwijde hardware aan telescopen en instrumenten voor astronomisch onderzoek kost miljarden. Desondanks is de eer meestal persoonlijk: onderzoekers slepen beurzen binnen op persoonlijke titel, prijzen voor het werk van hele vakgroepen worden toegekend aan de leidinggevende, de grootste macht verzamelt zich rond de succesvolle enkeling.

Ook twintig jaar geleden werd een vrouwelijke onderzoeker die de mysteriën van het heelal wilde ontrafelen liever niet afgeleid door masculien gedoe, maar dat gebeurde vaak wel. Zij stond dan meteen met 1-0 achter.

Daarin staat de sterrenkunde niet alleen. Combineer een hoge werkdruk met heftige onderlinge competitie om banen, geld en prestige en het resultaat is een snelkookpan voor ongewenst gedrag.

In mei van dit jaar durfden vier vrouwelijke medewerkers een klacht tegen De Zeeuw in te dienen, tot dat moment een icoon van de vaderlandse astronomie. In Nederland was hij tijdens zijn carrière onder meer directeur van de Sterrewacht Leiden en de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie. In het buitenland was hij jarenlang de directeur-generaal van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht Eso, een van de machtigste posities in de internationale sterrenkunde.

Machocultuur

Eind oktober, na vergelijkbare getuigenissen van elf personen, onder wie ook mannen, maakte de Universiteit Leiden zonder zijn naam te noemen bekend dat De Zeeuw ‘ongewenst en intimiderend’ gedrag vertoonde. Dit met een component van seksuele intimidatie plus ‘de voortdurende dreiging dat carrières van klagers zouden worden beschadigd. En dat helaas gedurende enkele jaren.’

Die laatste zin lijkt het tijdvak iets te bondig samen te vatten, blijkt uit gesprekken die de Volkskrant voerde met negen astronomen die nu buiten Leiden werken en van wie er zeven vrouw zijn. Sommigen zijn al langer vastbesloten de machocultuur bij sterrenkunde te veranderen en hebben inmiddels posities waarin dat kan. Vrouwelijke sterrenkundigen lopen ondanks alle reputatieschade nu ook met een zekere trots voorop: zij kaarten dit soort misstanden tenminste aan.

Ook Freya Blekman, hoogleraar deeltjesfysica bij het Duitse nationaal laboratorium Desy, noemt het een goed teken dat de kwestie-De Zeeuw, al is het dan na jaren, nu uitkomt. ‘In tegenstelling tot veel andere disciplines beginnen ze er daar eindelijk wat aan te doen. Elders komen mensen met dit gedrag nog gewoon weg. Maar het old boys network is bij sterrenkunde niet meer zo machtig als het misschien lijkt.’

En omdat sterrenkundigen internationaal zo goed georganiseerd zijn, zegt Blekman, gebeurt er dan meteen overal meer. ‘Sterrenkunde heeft nu duidelijke regels voor wat acceptabel is, inclusief een code of conduct voor congressen.’

Dat Tim de Zeeuw allesbehalve uniek is en toxisch gedrag in alle delen van de wetenschap voorkomt, bleek deze zomer ook uit het rapport Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap van De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). ‘Er zijn een aantal elementen die overal in de wetenschap spelen’, zegt universiteitshoogleraar Naomi Ellemers, die leiding gaf aan een commissie die ruim honderd slachtoffers en daders sprak. ‘Het heeft te maken met schaarste en werkdruk, machtsverschillen en met het feit dat universiteiten grote en ingewikkelde organisaties zijn, waar het leiderschap niet altijd doorheeft wat er op de werkvloer gebeurt.’

Volgens Ellemers is het probleem zo structureel dat elke afdeling aan universiteiten op gezette tijden grensoverschrijdend gedrag zou moeten bespreken. En nee, daarmee maak je niet iedereen automatisch verdacht. ‘We bewaken de wetenschappelijke integriteit toch óók door iedereen van tevoren uit te leggen waarom bijvoorbeeld plagiaat niet gewenst is? Met sociale veiligheid kan dat op dezelfde manier.’

Beeld Judith Jockel

Bystander-effect

Niet iedereen in Leiden was zoals Tim de Zeeuw, benadrukken sterrenkundigen. Maar ze zeggen ook dat er sprake was van een bystander-effect. Als een jonge onderzoekster een presentatie moest houden en De Zeeuw halverwege begon over haar fantastische lichaamsbouw, dan zei niemand daar wat van. Er werd om gelachen.

Meerdere onderzoekers hebben de vakgroep om die sfeer verlaten. Een verspilling van toch al schaars talent, vinden astronomen die nu op verandering aandringen. Ook Naomi Ellemers van het KNAW-rapport benoemt dat: ‘In eerdere generaties is altijd het idee geweest: if you can’t stand the heat, stay out of the kitchen. Het is toch wel de vraag of dat nu de beste reactie is. Op die manier raak je veel talent kwijt, en waarom zou het überhaupt zo moeten gaan? Kunnen we niet op een andere manier met elkaar omgaan, waardoor dit allemaal niet nodig is?’

In een reactie sprak De Zeeuw zelf ook van onaangenaam gedrag ‘op een ouderwetse manier, die niet meer past in de huidige tijdgeest’. Het speet hem vooral ‘dat mensen dat gedrag als negatief hebben ervaren’.

‘Wat ik heel vervelend vind’, zegt een vrouwelijke astronoom die ongeveer tien jaar geleden met De Zeeuw in Leiden werkte, ‘is dat hij dit toch nog steeds naar gekwetste slachtoffers schuift, alsof het allemaal niet zíjn probleem is.’

Extra obstakels

Alle astronomen in dit verhaal zeggen sinds de kwestie-Leiden last van ontregelende herinneringen te hebben. ‘Dit soort gedrag komt dan ook overal voor’, zegt radioastronoom Melanie Johnston-Hollitt, tegenwoordig directeur van het Curtin Institute for Computation voor radioastronomie in Perth, Australië. Zij werd er al tijdens haar studie door de leider van haar vakgroep van beschuldigd dat ze haar goede resultaten behaalde door met collega’s naar bed te gaan, ‘want dat een vrouw zo goed kon rekenen was niet mogelijk’.

Tijdens iedere fase van haar studie en werk volgde gedoe, zegt Johnston-Hollitt. Tussen 2002 en 2004 werkte ook zij als postdoc aan het sterrenkundig instituut in Leiden. ‘Op een dag werd ik het kantoor ingeroepen door een van mijn collega’s, die me te verstaan gaf dat mannelijke hoogleraren mijn verschijning hadden besproken. En zij waren van mening dat ik op mijn werk vaker make-up, sieraden en een rok zou moeten dragen. Ik was diep verontwaardigd.’ Maar ook Johnston Hollitt heeft er toen niets mee gedaan. ‘Dit was hoe dingen toen gingen.’

‘Ik kan me eigenlijk geen tijd en plaats herinneren waar mannelijke collega’s géén extra obstakels in de weg legden omdat ik een vrouw was’, zegt astronoom Jessica Dempsey. En ze heeft nogal wat gezien: ze werkte als eerste Australische vrouw op Antarctica, waar ze gedurende vijf zomers een robot-telescoop bouwde. Ook was ze lid van het Event Horizon Telescope Team, dat voor het eerst een afbeelding van een zwart gat vastlegde. Sinds vorig jaar is Dempsey in Nederland directeur van Astron, het Nederlands instituut voor radioastronomie, dat onder meer verantwoordelijk is voor Lofar, een reusachtige radiotelescoop opgebouwd uit een grove honderdduizend losse antennes.

Op Antarctica was ze meestal de enige vrouw tussen twintig tot dertig andere onderzoekers. ‘Je moet jezelf echt beschermen in zo’n situatie’, zegt Dempsey. ‘Meestal lukte dat, maar niet de hele tijd.’ Ze wil niet in ‘de grimmige details’ treden, ‘maar je kunt gerust stellen dat ik gedurende mijn loopbaan veel vormen van mishandeling (‘abusive behaviour’) heb meegemaakt. Ik ben fysiek aangevallen, ik ben verbaal vernederd, men dreigde dat ik kansen en posities zou mislopen als ik me verzette, en dit alles niet in slechts één omgeving.’ Aanvankelijk dacht Dempsey nog: het zal deze universiteit of organisatie wel zijn. ‘En dan trok je verder en gebeurde het op een andere universiteit opnieuw.’

Jessica Dempsey: ‘Ik kan me eigenlijk geen tijd en plaats herinneren waar mannelijke collega’s géén extra obstakels in de weg legden omdat ik een vrouw was.’ Beeld Tracy Wright Corvo

Het duurde een tijd voordat ze zich realiseerde dat dit echt niet kon. ‘Pas toen ik zelf studenten onder mijn hoede kreeg die ook weer hetzelfde meemaakten, besefte ik: nee, genoeg. Het waren mensen die ik geacht werd te beschermen en dat kón ik niet.’

Eén astronoom in dit verhaal kan niet vertellen wat het ergste is dat haar overkwam. Dat gebeurde buiten Nederland en naderhand is een schikking getroffen die haar verplicht haar mond te houden. Ook dat komt in de topwetenschap vaker voor, zegt ze, net als onder MeToo-slachtoffers in de filmindustrie.

Radioastronoom Melanie Johnston-Hollitt ziet intussen mede dankzij MeToo wel veel verbeteren. ‘Tegenwoordig kun je voor grensoverschrijdend gedrag ontslagen worden en weten vrouwen dat ze gesteund worden.’ Dat zegt ook Eveline Crone, hoogleraar neurowetenschappen aan de Erasmus Universiteit en een van de vier vrouwelijke hoogleraren die zich als ‘Athena’s Angels’ verenigden om op te komen voor de belangen van vrouwen in de wetenschap. De website heeft een meldknop voor misstanden. Zij denkt niet dat grensoverschrijdend gedrag voor vrouwen in de bètawetenschappen een groter probleem is dan elders. ‘Je ziet wel dat veel jonge wetenschappers echt een beweging inzetten: ze accepteren geen grensoverschrijdend gedrag meer, en dat is heel goed.’

Niet aan de hoofdtafel

Radioastronoom Melanie Johnston-Hollitt ervoer dat vijf jaar geleden zelf. Ze zat als enige vrouw in het bestuur van het project voor de bouw van het geplande Australische deel van de radiotelescoop Square Kilometer Array. Tijdens een feestelijk evenement besloot de organisatie dat zij als enige niet met de rest van het bestuur aan de hoofdtafel kon zitten. ‘Ik moest naast mijn man blijven, die elders in de zaal zat als genodigde.’ In het bestuur zat een nieuwe generatie mannen, die er een rel van hebben gemaakt. ‘Daarna heeft men mij excuses aangeboden en kon ik aan tafel. Dat mannen nu ook opstaan tegen seksisme, dat is ontzettend belangrijk.’

Zelf noemt Johnston-Hollitt zich ‘behoorlijk weerbaar’ door alles wat ze heeft meegemaakt. ‘Alle andere vrouwelijke hoogleraren die ik ken zijn ook extreem weerbaar. We zijn allemaal sterk, omdat we er anders in de sterrenkunde nooit doorheen waren gebroken.’

Maar vrouwen en mannen die dat mentaal niet aankunnen, vallen ten onrechte buiten de wetenschap, zegt Johnston-Hollitt. ‘Dat is slecht, want wetenschappelijke kwaliteiten en weerbaarheid gaan helemaal niet noodzakelijk samen.’

‘Vanaf het moment dat ze voor het eerst wiskunde op school krijgen, worden vrouwen weggegooid, op ieder volgend niveau weer’, zegt Astron-directeur Jessica Dempsey. ‘Daarom zeg ik nu: dit probleem is systemisch. In een onveilige sociale omgeving loopt bovendien iedereen in een lagere positie het risico te worden misbruikt. Ik ben ook genoeg mannen tegengekomen die slecht door hun meerderen werden behandeld.’

Dat overkwam ook astronoom Marcel Haas, tegenwoordig datawetenschapper, die de sterrenkunde verliet nadat hij bij het Space Telescope Science Institute in Baltimore een ‘bully’ als baas had gekregen. Haas was al gewaarschuwd voor de man die hem daar binnenhaalde voor een onderzoeksproject. ‘Maar ik had net in Leiden gezeten, dus ik dacht: ik kan dit wel aan.’

Nadat een ander staflid was vertrokken na een conflict met deze man, werd Haas verboden haar modellen nog langer te gebruiken in zijn eigen onderzoek. De koers van dat onderzoek werd bovendien steeds weer onder dreigementen verlegd. Hij stapte naar de leidinggevende van zijn moeilijke baas, waarna deze een paar weken met vakantie werd gestuurd. Door dit alles lag het onderzoek van Haas lang stil. ‘In de twee jaar dat ik daar postdoc was geweest, heb ik geen papers gepubliceerd. Ik had opeens een opvallend gat in mijn cv dat niet gemakkelijk was uit te leggen. Ik besloot mede daardoor te stoppen.’

Zijn studententijd bracht Haas door aan het voormalig sterrenkundig instituut in Utrecht. Daar was de sfeer goed, herinnert hij zich. Maar toen hij later in Leiden ging werken, merkte hij direct verschil. ‘Misschien is dat ook logisch: het is een veel prestigieuzer instituut. In het bedrijfsleven is het ook zo dat wie meer ellenbogenwerk vertoont, zichzelf gemakkelijker omhoog werkt. Dus in die zin wás dat gedrag misschien ook wel normaal.’

Astron-directeur Dempsey vindt dat de wetenschap zulk gedrag niet langer mag accepteren: ‘We moeten af van het idee dat de competitie zo gemeen en hard is dat we wel egoïsten móéten selecteren, de mensen die bereid zijn iedereen weg te slaan.’ Zolang brute concurrentie in de sterrenkunde min of meer wordt aangemoedigd, zegt ze, kun je ook nauwelijks verrast zijn wanneer zulke mensen grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen.

En dat geldt nadrukkelijk ook voor de supersterren van het vak. ‘Ik denk dat Nederlandse sterrenkundigen al die jaren te veel oog hadden voor wat Tim de Zeeuw allemaal had bereikt’, zegt Haas. ‘Hij was óók de trots van de nationale sterrenkunde.’

Een van de eerste dingen die al Dempsey’s werknemers bij Astron kort na haar aantreden moesten doen, was het volgen van een ‘active bystander’-training. ‘Dat was gelukkig al voor mijn komst in gang gezet’ , zegt ze. ‘Ik zeg ook altijd dat je daarmee moet beginnen als je zaken wil veranderen.’

Dempsey noemt bystandertraining ‘een soort eerste hulp voor sociale veiligheid’. Iedereen op de werkvloer leert in anderhalf uur welk gedrag niet wordt getolereerd en welke manieren er voor iedereen zijn om dat ter plekke te laten merken. Zodat niemand daarna nog kan volhouden dat hij grensoverschrijdend gedrag niet herkende of niet wist wat te doen.

Betekent dat het definitieve einde van de tolerantie voor het onhandelbare genie? Dempsey lacht: ‘Ik noem het altijd mijn radicale hypothese: goede wetenschappers kunnen ook prima goede mensen zijn.’

Reactie Universiteit Leiden Het college van bestuur van de Universiteit Leiden reageert na inzage van dit artikel als volgt: ‘We zijn blij dat onze medewerkers de moed hadden het ongewenste gedrag te melden dat door de Klachtencommissie is onderzocht en vastgesteld. Voor ons is duidelijk dat dit gedrag volstrekt onacceptabel is. We gaan in gesprek met de medewerkers van het instituut met als doel het verbeteren van de cultuur. We onderschrijven het KNAW-rapport van Naomi Ellemers en haar advies om sociale veiligheid hoog op de agenda te zetten en te houden binnen universiteiten en dit thema (blijvend) bespreekbaar te maken in de organisatie. En we zetten ons in om de universiteit een veilige werkomgeving te laten zijn voor iedereen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld activebystandertrainingen en gesprekstrainingen helpen waarbij we beter naar de ander leren luisteren en elkaar aanspreken op gedrag. Meer in het algemeen vinden we het werken aan bewustwording belangrijk en willen we ongewenst gedrag natuurlijk liever voorkomen of eerder bijsturen en ingrijpen.’ Tim de Zeeuw liet via zijn advocaat weten niet opnieuw op de zaak te willen reageren. Onder de getuigen die een verklaring aflegden tegen De Zeeuw is intussen enige onrust ontstaan, omdat De Zeeuw hun verklaringen inclusief namen en adressen tevoren heeft mogen inzien, terwijl henzelf om strikte vertrouwelijkheid is gevraagd. Volgens het college van bestuur van de Universiteit Leiden worden ‘alle documenten die een melder bij de Commissie Ongewenst Gedrag indient ter onderbouwing van zijn klacht’ toegevoegd aan het onderzoeksdossier en door de Klachtencommissie integraal gedeeld met de partij op wie de melding betrekking heeft. Dit uit oogpunt van een zorgvuldige procedure. ‘Als de documenten van een melder verklaringen van derden bevatten, dan worden deze verklaringen dus ook gedeeld met de beklaagde.’ Volgens hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries, die veel contra-expertise deed in integriteitszaken, is voorinzage niet onder alle omstandigheden slecht: ‘Ik vind de rechten van klager en aangeklaagde even belangrijk en die laatste moet wel de kans krijgen met een verweer te komen.’