Het Dagobert Duck-effect: studie laat zien dat één onderzoeksbeurs tot meer beurzen leidt

Het Matheus- of Dagobert Duck-effect: het verschijnsel dat geld meer geld lijkt aan te trekken

Kennelijk, concluderen de onderzoekers, speelt er dus iets anders. En dat is wat de laatste jaren in veel beleidsdebatten het Matheus- of Dagobert Duck-effect is genoemd, het verschijnsel dat geld meer geld lijkt aan te trekken. In zijn nieuwe meerjarenstrategie zegt NWO nadrukkelijk iets aan de scheve verhoudingen te willen doen. Zo mogen ontvangers van een Zwaartekracht-topbeurs sinds kort al niet meteen nog eens een aanvraag indienen.



Deels is het Mattheus-effect te wijten aan zelfselectie, zeggen Bol en collega's. Wie wordt afgewezen, ziet anderhalf maal zo vaak zelf al af van nieuwe beursaanvragen, laten de NWO-cijfers ook zien. Waarom is een vraag, zegt Bol. 'Het kan een kwestie van motivatie zijn. Maar misschien hebben mensen ook weinig tijd om een nieuw voorstel op te zetten, omdat ze veel onderwijs moeten geven.'



Bols onderzoeksresultaten bieden nuttige handvatten voor nader onderzoek en eventuele maatregelen, zegt een woordvoerder van NWO. Later dit jaar zal NWO al een aantal maatregelen tegen de negatieve kanten van het Mattheus-effect bekendmaken. Een goede kant noemt hij overigens dat uitmuntende onderzoekers zo veel geld krijgen om jongere collega's een kans te geven en internationaal talent aan te trekken.