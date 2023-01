Het cliché van de hompen vlees kan overboord: ook Neanderthalers hielden er al een rijke keuken op na

Een greep uit het plantaardige dieet van oermensen. Beeld Getty

Ga het veld in en verzamel eetbare granen, zaden en peulvruchten, waaronder wilde erwten. Maal ze grof door ze te pletten tussen twee stenen. Week de ingrediënten in water en roer het geheel tot een papje. Bak het mengsel op een vuurtje tot je een voedzame koek overhoudt.

Dergelijke kookkunsten moeten neanderthalers ongeveer 70 duizend jaar geleden hebben vertoond in het hedendaagse Irak. Dat blijkt uit een in vakblad Antiquity gepubliceerde ontdekking van een soort primitieve mueslireep. Die vondst is bijzonder, want het oudste bewijs van oermensen die heuse gerechten klaarmaakten, met meerdere stappen.

Toegegeven, erg veel details bevat het recept niet. De etensresten, aangetroffen in een grot waar vele duizenden jaren lang mensen geleefd hebben, waren verkoold – meteen ook de reden dat ze bewaard zijn gebleven. Duidelijk is dat er onder meer granen en zaden in zaten, maar niet precies welke soorten. Ook de manieren van malen en verhitten – met een stok boven het vuur, op een platte steen in de kolen? – is niet terug te halen.

Toch is het neanderthalerbaksel een van de oudste overtuigende bewijzen van menselijke kookkunst, zegt archeoloog Amanda Henry van de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in het plantaardige dieet van oermensen en niet betrokken bij het onderzoek. Ze vindt het vooral veelzeggend dat het gaat om een plantaardige maaltijd.

Het hardnekkige beeld van oermensen die vooral hompen vlees zitten te kluiven, moet wat haar betreft echt overboord. Dat is volgens haar mede ontstaan doordat vlees eten vaker sporen achterlaat, in de vorm van botten, maar onderzoekers ontdekken steeds meer over wat onze voorouders verder aten.

Zelf werkte Henry bijvoorbeeld mee aan een studie waaruit blijkt dat neanderthalers zowel in Irak als in België rond de 40 duizend jaar geleden een rijk plantaardig dieet hadden. In tandsteen troffen ze onder meer overblijfselen aan van dadels, peulvruchten, wortels en graszaden. De graszaden vertonen beschadigingen door verhitting en zijn dus waarschijnlijk gekookt.

Een vrij uitgebreide kennis van voedselbereiding

De ontdekkingen bevestigen nog maar eens dat neanderthalers niet de domme bruten waren waarvoor wetenschappers ze ooit hielden. ‘We hebben op andere gebieden al bewijs dat ze in staat waren tot vrij complexe handelingen, zoals het maken van stenen werktuigen met een houten heft’, zegt Henry. ‘Nu zien we het ook met koken.’

Ze vraagt zich af in hoeverre er zelfs al sprake was van een culinaire cultuur, met regionale verschillen en persoonlijke smaakvoorkeuren. Dat valt niet af te leiden uit de resten. Wel is duidelijk dat mensen destijds al een vrij uitgebreide kennis van voedselbereiding hadden: naar alle waarschijnlijkheid bevatten de 70 duizend jaar oude koeken ingrediënten die zonder de juiste bereiding giftig zijn, zoals sommige peulvruchten. Koken zal destijds dus geen noviteit zijn geweest, concludeert de archeoloog.

Hoe ver terug gaat de oorsprong dan wel? Pittige vraag, want de geschiedenis van het koken is lastig terug te halen. Veel van het bewijs is nu eenmaal, tja, opgegeten. En sporen van haardvuren verdwijnen meestal snel.

Archeologen hebben wel wat spoortjes gevonden, zoals verkoolde stukken wortel van 170 duizend en 120 duizend jaar oud die op vuur bereid lijken, begraven in asresten in Zuid-Afrikaanse grotten. Her en der troffen ze verhitte botten aan van nog grotere ouderdom, zoals in een andere grot in Zuid-Afrika, die zelfs een miljoen jaar oud zijn. Alleen: maak maar eens hard dat dit het resultaat is van vlees roosteren, en bijvoorbeeld niet van oermensen die afgekloven botten in het vuur gooiden.

Dat terwijl de uitvinding van het koken van groot belang was voor de ontwikkeling van de mens. Het verhitten van eten verhoogt de voedzaamheid en doodt ziektekiemen. Volgens een befaamde maar controversiële hypothese, van de Britse antropoloog Richard Wrangham, was koken zelfs dé sleutel tot de ontwikkeling van ons energievretende brein, die zich maar liefst 2 miljoen jaar geleden inzette.

Wrangham wijst erop dat een opvallende groei van de hersenen in die tijd samenvalt met het krimpen van de tanden en een verkorting van het spijsverteringskanaal. Maar overtuigend bewijs van koken bij zulke immense ouderdom, lang voordat de moderne mens of de neanderthalers ten tonele verschenen, ontbreekt.

Vissentanden bij vuursteen

Een mooie illustratie van het karige materiaal waarmee archeologen op dit moment proberen te werken, stond onlangs in vakblad Nature Ecology & Evolution. Onderzoekers claimen de vondst van het alleroudste bewijs voor koken. Het gaat om keeltanden van karperachtigen, die maar liefst 780 duizend jaar geleden op vuurtjes van een oude mensensoort zouden zijn gebakken in Israël.

De tanden lagen in de buurt van verhitte brokjes vuursteen: de laatste schamele sporen van lang verdwenen haardvuren, denken de onderzoekers, die spreken van ‘fantoomhaarden’. In het glazuur van de vissentanden zitten minuscule kristalletjes, waarvan bekend is dat ze groeien bij verhitting, een gegeven dat bruikbaar is om te berekenen tot welke temperaturen de tanden zijn verhit. Volgens de onderzoekers gaat het om relatief lage temperaturen van minder dan 500 graden.

Dat duidt op gecontroleerde verhitting, en niet op etensresten die op het vuur zijn gegooid, luidt hun conclusie. Dit is ook een verklaring voor de opvallende afwezigheid van graten op de vindplaats: graten die slechts een beetje zijn verhit, bijvoorbeeld omdat ze in een gebakken vis zaten, vergaan extra snel. De tanden blijven bewaard, dankzij het sterke glazuur.

Toch valt er de nodige scepsis te horen bij Femke Reidsma, een in vuur gespecialiseerde archeoloog aan de Universiteit Leiden. Misschien zitten we inderdaad te kijken naar de overblijfselen van gebraden vissen, zegt ze. Maar natuurlijke verklaringen voor de vondsten zijn ook niet uit te sluiten.

Neem die verhitte brokjes vuursteen: die kunnen ook zijn ontstaan door een veenbrand, zegt ze. De afwezigheid van graten kan ook komen door zuur in de bodem, dat ze oploste terwijl de stevige tanden ongemoeid bleven. Daarnaast is de gebruikte methode met de tandglazuurkristallen om temperaturen te reconstrueren juist bij lage temperaturen niet zo betrouwbaar, zegt ze. ‘Je ziet pas duidelijke verschillen vanaf een graad of 700.’

Het gebruik van bosbranden

Zij vindt het dan ook te vroeg om de vissentanden tot het oudste bewijs voor koken te verklaren. Zelfs het oudste bewijs voor gecontroleerd vuurgebruik dat ze overtuigend acht, is minder oud. ‘Dat gaat in ieder geval in Europa en het Midden-Oosten terug tot 300- tot 400 duizend jaar geleden. Rond die tijd zie je een substantiële toename in bewijs voor vuurgebruik.’ Oudere sporen die op vuurgebruik wijzen bestaan wel, maar zijn minder duidelijk.

Zo blijft veel onduidelijk over het hoe en waarom van de oudste koks op aarde. We moeten het onder meer doen met wat we weten van chimpansees, onze nauwste nog levende verwanten. Die lijken over het algemeen een voorkeur te hebben voor gekookt voedsel als ze het in experimenten aangeboden krijgen. Mogelijk hadden onze voorouders dezelfde voorkeur al voordat ze ontdekten hoe te koken.

Het zou kunnen dat we helemaal verkeerd denken over hoe die allervroegste manier van voedselverhitting eruitzag, zegt Femke Reidsma. Dieren maken massaal gebruik van bosbranden, zegt ze. Herten zoeken de as op om mineralen op te likken en apen speuren naar voedsel in verbrande landschappen, waar verborgen voedsel bloot kan komen te liggen en ze geroosterde noten en zaden kunnen vinden. Er zijn zelfs Australische roofvogels gedocumenteerd die brandende takjes oppikken en daarmee elders branden lijken te veroorzaken, ogenschijnlijk om prooidieren op te jagen.

Reidsma: ‘Misschien kookten onze voorouders anderhalf miljoen jaar geleden al wel voedsel, maar niet met haardvuren.’ Voordat ze vuur leerden temmen, deden ze misschien wel aan kokkerellen per bosbrand, oppert ze. ‘Denk aan het doelbewust in brand steken van landschappen om daarna gepofte noten en verschroeide dieren te verzamelen.’

Gefermenteerde haai in IJsland. Beeld Getty