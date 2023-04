Het blijft nog even gissen naar de waarde van de unieke dubbeldiamant ‘Beating Heart’

De in India ontdekte dubbeldiamant ‘Beating Heart’. Beeld GJEPC

Oktober 2022 werd de dubbeldiamant door een Indiase vestiging van De Beers Groep voor het eerst binnen het diamantconcern aangemeld als ‘potentieel interessant object’ en vervolgens nader geanalyseerd in Groot-Brittannië. Begin deze maand kreeg het object formeel een eigen naam: De Beers doopte de unieke dubbeldiamant ‘Beating Heart’ (Kloppend hart).

Hoe ontstaat zo’n wonderlijke combinatie van twee diamanten? Diamantonderzoeker Thomas Stachel van de Universiteit van Alberta (Canada) legt uit dat de holle ruimte, waarin het ‘dochterdiamantje’ rammelt, nooit diep in de aarde ontstaan kan zijn. Diamanten groeien in de aardmantel. Niet uit samengeperste klompjes steenkool, zoals veel mensen denken.

Over de auteur Sam Gerrits is aardwetenschapper en journalist. Hij schreef het boek De aarde en het gas, een geschiedenis van fossiele brandstoffen, geld en macht.

Diamant slaat net als zoutkristallen neer uit een oververzadigde vloeistof. Maar de koolstofrijke vloeistof diep in de aarde, op minimaal 120 kilometer onder het aardoppervlak, is heel anders dan zout water in een glas. ‘Deze vloeistof is duizenden graden Celsius heet, en staat onder een druk van 40 tot 50 duizend atmosfeer. Onder die omstandigheden zijn holtes onmogelijk.’

De enige manier om dit soort holtes in diamant te krijgen is: er een makkelijk oplosbaar mineraal tussen laten groeien. Omdat de aardmantel op de diepten waarover we spreken vooral uit peridotiet bestaat, een mineraal waar veel magnesium en ijzer in zit, ligt een magnesium of ijzercarbonaat voor de hand. ‘Maar een ander makkelijk oplosbaar mineraal kan ook.’

Agressief zuur

Stachel legt uit dat De Beers in haar Afrikaanse mijnen voor het reinigen en scheiden van diamant fluorwaterstofzuur gebruikt. ‘Een extreem agressief zuur, dat in wezen alles oplost, behalve koolstofverbindingen.’ Diamant dus niet, maar ook bijvoorbeeld plastic niet.

In de ‘moederlaag’ van ‘Beating Heart’ zit een duidelijk zichtbaar gat. Daar is het fluorwaterstofzuur binnengedrongen en heeft het de tussenlaag opgelost. ‘Alleen zo creëer je deze holtes.’

Net als alle andere mineralen groeit diamant vaak samen met andere soorten. Stachel: ‘Ik kan je diamanten laten zien, waar hele stukken granaat aan de zijkant uitsteken.’ Veel ‘vuile’, ondoorzichtige diamanten, die doorgaans vermalen worden tot schuurmiddel, hebben een vergelijkbare opbouw als ‘Beating Heart’. Juist de imperfectie in de ‘moederlaag’ van de laatste, maakte hem vatbaar voor fluorwaterstofzuur. Dit ‘wondertje’ is dus mede het resultaat van moderne, industriële mijnbouwtechnieken.

Vier C’s

Maar wat is zo’n zeldzame dubbeldiamant nou waard? Diamantair Benno Leeser, eigenaar van het Amsterdamse familiebedrijf Gassan Diamonds, vindt dit leuk nieuws maar benadrukt dat om iets over de uniciteit en de waarde van deze dubbeldiamant te kunnen zeggen, je eerst vier dingen moet weten.

Leeser: ‘De waarde van een diamant wordt altijd bepaald door de vier C’s. De eerste C staat voor gewicht, Carat. Dan komt de kleur, Color, die kan variëren van blauw tot geel. Dan kijken we naar de Clarity, de zuiverheid, met een loep die tienmaal vergroot. De vierde en laatste C staat voor Cut, de manier waarop een diamant geslepen is.’

Wat de Clarity betreft zit ‘Beating Heart’ wel goed. Carat, het gewicht, is wat laag: een derde van het gewicht van een diamantje van 5 mm in een verlovingsring. Color, de kleur, is wit. Wat de Cut betreft: de diamantslijper heeft zijn best gedaan, maar er zit een flink gat in de moederdiamant, waardoor je het dochtertje ziet zitten.

Omdat De Beers voorlopig niet van plan is om ‘Beating Heart’ in de handel te nemen, blijft het vooralsnog gissen naar de waarde van dit zeldzame exemplaar.