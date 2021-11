Het begint een rotzooi te worden in de ruimte – deze keer met dank aan de Russen

De Russen knalden deze week een satelliet in gruzelementen. En het wás daarboven al niet zo opgeruimd.

Het begint nu echt een rotzooi te worden in de ruimte. Deze week zagen internationale experts op hun computerschermen een satelliet verdwijnen. In plaats daarvan verschenen ineens zo’n 1.500 stipjes. Dan weet je: hier is iets helemaal misgegaan.

Al snel bleek dat het een wapentest betrof. De Russen vuurden met een anti-satellietwapen een raket af op een van hun eigen oude, ongebruikte satellieten. Even kijken of je ’m kapot kan schieten, altijd handig om zo’n kunstje achter de hand te hebben in tijden van internationale spanningen.

Hoewel de ruimte oneindig is, is de zone die interessant is voor satellieten juist vrij beperkt. Daar zweven nu dus in één klap 1.500 grote brokstukken extra, en zo’n 100 duizend kleine, die stuk voor stuk als een soort kosmische projectielen met duizelingwekkende snelheid kunnen inslaan op andere satellieten.

De zeven bemanningsleden van het ruimtestation ISS werden al gesommeerd te schuilen in de ruimtevaartuigen waarmee ze bij een grote inslag snel zouden kunnen terugkeren naar de aarde. Het liep deze keer goed af, maar zo’n kosmische botsing is allang niet meer ondenkbaar. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA publiceerde al eens een grafiek waarin je het aantal objecten in de ruimte vanaf het jaar 1960 tot nu ziet toenemen. Lijkt qua trend aardig op een oplopende coronagolf.

De bemannings­leden van het International Space Station werden al gesommeerd te schuilen voor de brokstukken. Deze keer liep het goed af. Beeld Reuters

Landen organiseren van alles om de problemen op te lossen of in ieder geval niet verder te laten oplopen. Satellieten aan het einde van hun levensduur een minder storende baan insturen, het monitoren van ruimtepuin, antibotsing-manoeuvres en zo gaat de lijst door. Wetenschappers experimenteren zelfs met een soort kosmische afvalprikkers: vuilnissondes die zich bijvoorbeeld vastklinken aan een oude rakettrap, om die vervolgens netjes af te voeren.

Kortom, extreem veel internationale samenwerking en inspanning om het daarboven een beetje netjes te houden. En juist daarom is het werkelijk gekmakend dat één land met een lompe actie vele duizenden nieuwe brokstukken introduceert. Alsof je met het hele studentenhuis eindelijk een plan hebt gemaakt om de keuken schoon te houden en één huisgenoot doodleuk een vuilcontainer ondersteboven draait boven het aanrecht.

Rusland kent de risico’s van ruimtepuin donders fgoed. Onder de bemanningsleden van het internationale ruimtestation die moesten schuilen voor de brokstukken van de kapotgeschoten satellieten bevonden zich nota bene Russische kosmonauten. Hadden ze niet met een paintball gun kunnen kijken of ze een andere satelliet konden raken? Veroorzaakt vast minder brokstukken en dan gelooft iedereen echt wel dat je ook met scherp raak kunt schieten. Maar nee, die satelliet moest hoognodig in gruzelementen. Het machtsvertoon was blijkbaar zo belangrijk dat de Russen de rommel voor lief namen waarvan iedereen, inclusief zijzelf, nog jaren last hebben.

De ellende van die kosmische brokstukken is bovendien dat een botsing weer tot een cascade van nieuwe brokstukken en nieuwe botsingen kan leiden. Een scenario dat bekendstaat als het naar een Nasa-wetenschapper vernoemde Kessler-syndroom: een kantelpunt waarbij de mens bepaalde banen dermate vervuild heeft dat ze praktisch onbruikbaar worden.

Dat de mens er op aarde een potje van kan maken, is bekend. Maar op honderden kilometers boven ons hoofd kunnen we er ook wat van.