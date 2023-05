‘Het apparaat met mijn eiwitmengsel erin sloeg op tilt’ – en dat hielp het onderzoek naar slagaderverklaring

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe de machine van eiwitonderzoeker Stijn Agten vastliep en dat goed nieuws bleek te zijn.

‘Ineens was ik binnen een half uur klaar, terwijl de scheikundige reactie normaal twee dagen duurde. Op het moment zelf had ik niet door wat er gebeurde. Pas toen ik ’s avonds op de bank zat, dacht ik: dit is interessant, hier moeten we wat mee.

‘Mijn proefschrift gaat over slagaderverkalking. We hadden het vermoeden dat twee signaaleiwitten aan elkaar konden binden en dan een rol speelden bij de beginselen van deze aandoening. Om dat te bewijzen moesten we de twee eiwitten in het laboratorium maken en aan elkaar plakken.

‘Na twee jaar onderzoek lukte het me om de eiwitten te produceren. Nu was het tijd voor de volgende stap. We kenden een reactie om de twee eiwitten aan elkaar te binden. We hadden ook een machine waarmee we de reactie konden volgen over de tijd. Zo’n machine neemt om de zoveel tijd een monster uit het reactiemengsel en analyseert de eiwitten daarin.

‘Mijn werkdag was bijna voorbij, dus ik wilde de reactie snel starten. Toen zette ik mijn eiwitmengsel per ongeluk op de verkeerde plek in de machine. Het apparaat sloeg op tilt.

‘Ik dacht: wat nu? De reactie was al bezig, maar ik wilde mijn kostbare eiwitten niet kwijtraken. Ik was lang bezig geweest met de productie ervan en ik had slechts een milligram van elk eiwit.

‘Ik besloot mijn mengsel even in de vriezer te zetten. Normaal gesproken verlopen reacties trager bij een lage temperatuur, omdat moleculen dan langzamer bewegen. De reactie zou bij kamertemperatuur twee dagen duren, dus bij min 20 graden Celsius zou het vrijwel niet moeten lopen.

‘Ondertussen herstartte ik de machine en liep ik alle controles opnieuw door. Toen ontdooide ik mijn eiwitten en plaatste ze terug in de machine, deze keer op de juiste plaats. De machine analyseerde het mengsel en wat bleek: alle losse eiwitten waren verdwenen en het combinatie-eiwit was gevormd. De reactie was binnen een half uur klaar.

‘De volgende dag liet ik de resultaten aan mijn baas zien. We gingen er direct mee verder. We onderzochten of de reactie nog sneller zou verlopen in een vriezer van min 80 graden of in vloeibaar stikstof van min 196 graden. Dat bleek niet het geval, we hebben een langzaam vriesproces nodig.

‘Ons onderzoek richt zich op hart- en vaatziekten, dus we hebben niet onderzocht waarom onze reactie sneller gaat bij bevriezing. Maar we hebben wel een hypothese. Als water bevriest, blijven de opgeloste stoffen waarschijnlijk buiten de ijskristallen. Daardoor komen de eiwitten dichter bij elkaar en kan de reactie sneller verlopen. Zoiets zie je ook als je een waterijsje met siroop maakt: de buitenkant bestaat uit helder ijs, alle siroop zit aan de binnenkant.

‘Met het combinatie-eiwit konden we bewijzen dat de twee eiwitten, als ze aan elkaar binden, inderdaad een rol spelen bij slagaderverkalking. Toen we het combinatie-eiwit toedienden aan muizen, ontwikkelden ze meer verkalking dan muizen die de losse eiwitten kregen.

‘Die informatie gebruikten we om onderzoek te doen naar een mogelijk medicijn tegen slagaderverkalking. Met een stofje dat voorkomt dat de twee eiwitten aan elkaar binden, kunnen we misschien het risico op slagaderverkalking verlagen. In muizen bleek deze aanpak al te werken.’