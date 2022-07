Het apenpokkenvaccin: veilig, maar wel vragen over werkzaamheid

Hoewel apenpokken niet als soa te boek staat, verspreidt het virus zich momenteel overwegend via mannen die seks hebben met mannen. Beeld Gado via Getty Images

Het vaccin, Imvanex, is immers bedoeld tegen pokken en werd nog niet eerder gebruikt om een grote uitbraak van apenpokken te dempen. ‘Ik verwacht heus wel dat het werkt’, benadrukt viroloog Marion Koopmans. ‘Maar we hebben er nog niet op grote schaal ervaring mee opgedaan. We weten niet precies hoe snel de immuniteit op gang komt, hoeveel tijd er moet zitten tussen de eerste en tweede dosis of hoe goed het in allerlei groepen beschermt.’

Op papier kan het vaccin, dat tien jaar op de Europese markt is, 85 procent van de apenpokkenbesmettingen voorkomen. Veilig is het vaccin in elk geval: sinds de ontwikkeling ervan werd het al aan zo’n 120 duizend mensen toegediend. Ook wordt het vaccin gebruikt als moleculair ‘fundament’ van vaccins tegen heel andere ziekten, zoals vogelgriep, de coronaziekte mers en mazelen. De geregistreerde bijwerkingen zijn hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid en pijn rond de prikplek.

Geen soa

Donderdag maakte minister Kuipers van Volksgezondheid bekend dat hij het vaccin zo snel mogelijk wil aanbieden aan, om te beginnen, zo’n tweeduizend mannen die het Prep-medicijn tegen hiv gebruiken. Uiteindelijk komt het vaccin beschikbaar voor ongeveer 32 duizend mensen, veelal mannen die seks hebben met mannen en bijvoorbeeld geregistreerd staan bij de soa-poli. In totaal heeft Nederland honderdduizend doses van het vaccin op voorraad.

Hoewel apenpokken geen seksueel overdraagbare ziekte is, verspreidt het virus zich momenteel overwegend via mannen die seks hebben met mannen. In België deden virologen deze week een verontrustende ontdekking: de infectie blijft soms onopgemerkt. In eerder afgenomen soa-tests vonden de Belgen restjes van het apenpokkenvirus bij drie mannen die geen enkele ziekteklacht hadden gehad. Dat kan erop duiden dat het virus zich ook onder de radar kan verspreiden, via mensen die niet doorhebben dat ze het virus dragen.

Pokkenfamilie

Imvanex bestaat uit een virus uit de pokkenfamilie dat zich niet meer kan voortplanten, maar wel de afweer op scherp zet. Het vaccin werd al in de jaren zeventig in Duitsland ontwikkeld, als opvolger van de oorspronkelijke pokkenprik, die soms ernstige bijwerkingen geeft. De prik werd in vijf onderzoeken getest op tweeduizend proefpersonen en daarna op beperkte schaal ingezet in Duitsland. Maar omdat de pokken in 1977 al waren uitgeroeid, is het vaccin nooit ingezet tegen een echt, rondgaand pokkenvirus.

Inmiddels zijn in Nederland 352 gevallen van apenpokken vastgesteld, waarvan de meeste in en rond Amsterdam. De Wereldgezondheidsorganisatie had bij haar laatste inventarisatieronde weet van 3.413 vastgestelde besmettingen, verspreid over zo’n vijftig landen. Europa is echter de belangrijkste brandhaard van de apenpokkenuitbraak, die in mei begon, aldus de WHO.