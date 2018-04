Het aantal plastic zakjes in de Noordzee is gehalveerd - Klopt dit wel?

Klopt het?

Nergens in het bericht van Reuters valt te lezen dat er werkelijk half zo veel plastic tasjes in de Noordzee liggen. Ook het oorspronkelijke onderzoek komt niet met een precieze zakjestelling.



Daar is een reden voor: de wetenschappers houden weliswaar sinds 1992 bij hoeveel plastic zakjes van de Noordzeebodem worden gevist, maar pas sinds 2011 tellen ze die op een consistente manier. Alle metingen voor die tijd zeggen alleen iets over de vraag óf vissers met hun sleepnet plastic zakjes omhoog takelden.



Wat vervolgens opvalt aan de resultaten is dat er helemaal geen duidelijke keldering aan sleepvangsten met plastic tasjes in het oog springt: de grafieken schommelen in pieken en dalen. Logisch, zegt Bart Koelmans, hoogleraar waterkwaliteit aan Wageningen Universiteit (WUR) en niet betrokken bij het onderzoek: er ligt niet genoeg plastic op de Noordzeebodem om een continue stroom aan rommel op te vissen, dus of er plastic in het sleepnet eindigt, blijft min of meer een kwestie van toeval.