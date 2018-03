Hersenen van ongeboren kind blijken gevoelig voor fijnstof: MRI-scans tonen dunnere hersenschors

Oorzaak of verband: wat is het verschil?

In het onderzoek naar luchtverontreiniging en hersenverschillen bij kinderen is een correlatie, een samenhang, geconstateerd. Dat wil niet zeggen dat er een oorzakelijk verband is aangetoond. Daarvan is alleen sprake als bewezen kan worden dat een gebeurtenis het directe gevolg is van een andere gebeurtenis. Een oorzakelijk verband tussen luchtverontreiniging en hersenverschillen bij mensen zou alleen kunnen worden aangetoond met een langdurig wetenschappelijk experiment, waarbij proefpersonen willekeurig worden ingedeeld in groepen die veel of weinig luchtverontreiniging te verduren krijgen. Een dergelijk experiment is ethisch niet gewenst. Door langdurig mensen in hun normale leven te volgen - zowel de blootstelling aan luchtvervuiling als hun gezondheid - kunnen wetenschappers toch sterke aanwijzingen vinden van een oorzakelijk verband. Daarvoor is het belangrijk om te corrigeren voor andere mogelijke oorzaken van de gevonden gezondheidsverschillen, zoals verschil in inkomen of opleiding. Ook proefdierexperimenten kunnen extra steunbewijs leveren dat er sprake is van een oorzakelijk verband.