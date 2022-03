Hersenen Nederlandse profvoetballer onderzocht op ‘dementie door koppen’

Wout Holverda in 2014. De aan alzheimer leidende oud-voetballer van Sparta werd bij elke wedstrijd van de club opgehaald door de supportersvereniging. Beeld Jiri Buller

Wat maakt deze zaak bijzonder?

Het is zeldzaam dat hersenwetenschappers bij oud-voetballers toestemming krijgen om na hun overlijden onderzoek te verrichten. Bij Holverda gaven de nabestaanden die wel, blijkt uit een reconstructie van NRC. Bij Alzheimer of dementie krimpen de hersenen. Dat zagen de onderzoekers van Amsterdam UMC ook direct bij het brein van de vorig jaar overleden Holverda. Ook ontdekten de wetenschappers eiwitten die wijzen op zogeheten chronische traumatische encefalopathie, een neurologische aandoening die voorkomt bij herhaaldelijk hoofdletsel. Dit gaat gepaard met denkproblemen en stemmingsstoornissen en kan uiteindelijk overgaan in dementie.

Toont dit onderzoek met zekerheid aan dat Holverda dementie kreeg door veelvuldig koppen?

Nee. Het geeft hoogstens ‘aanwijzingen in die richting’, zegt Jort Vijverberg van Amsterdam UMC, die het hersenonderzoek bij de voetballer leidde. Bij dementie spelen tal van factoren een rol, zegt ook Marcel Olde Rikkert, hoogleraar en coördinator van het Radboudumc Alzheimer Centrum. ‘Denk aan genetische aanleg, maar ook risicofactoren zoals een ongezonde levensstijl, zoals roken of drinken.’ Vijverberg heeft zijn onderzoek niet gepubliceerd, maar ziet het meer als ‘een diagnose voor de nabestaanden’. Wel verwacht hij dat het onderzoek naar de hersenen van Holverda bijdraagt aan een groter onderzoek dat hij verricht naar hersenschade bij sporters. ‘We werken nu met 35 ex-sporters bij wie we bijvoorbeeld regelmatig testjes doen of bloed afnemen, om zo het verloop van hun klachten in kaart te brengen. Niet alleen voetballers, maar bijvoorbeeld ook boksers.’

Lopen voetballers een verhoogd risico op dementie?

Er zijn miljoenen voetballers die géén dementie krijgen. Toch zijn er wel zorgen dat veelvuldig koppen het risico op neurologische problemen vergroot. Zo blijkt uit een grote studie in New England Journal of Medicine dat profvoetballers een 3,5 keer zo groot risico lopen op dementie als mensen met een vergelijkbare achtergrond die geen profvoetballer zijn. Ook opvallend: bij keepers, die vrijwel nooit koppen, zagen de wetenschappers geen verhoogd risico op dementie. De profsporters leefden gemiddeld overigens wel drie jaar langer dan de controlegroep, en stierven minder vaak aan longkanker en hartaanvallen.

Kunnen voetballers maar beter stoppen met koppen?

De Europese voetbalbond Uefa adviseert om met name bij jongere spelers zo min mogelijk kopoefeningen te doen. De KNVB laat weten dat er bij de jeugd sowieso al weinig gekopt wordt, en dat de invoering van kleinere velden voor jeugdspelers ‘het aantal kopballen helemaal tot een minimum beperkt.’ Daarnaast wil de KNVB dat jeugdvoetballers de techniek van het koppen onder de knie krijgen, door ze spelenderwijs te laten koppen met zachte ballen. ‘Zodat ze op latere leeftijd weten om te gaan met het koppen van hardere ballen en zo de nadelige effecten daarvan kunnen voorkomen.’ Neuroloog Vijverberg wijst erop dat er een groot verschil is tussen amateurvoetballers die af en toe een bal koppen, of profvoetballers die er veelvuldig op trainen. Olde Rikkert van Radboud UMC voegt daaraan toe: ‘Hoofden die tegen elkaar botsen heeft bovendien een veel grotere impact dan het koppen van een bal. Daarom is het risico op dementie en neurologische problemen bij American Football-spelers, die regelmatig met de hoofden tegen elkaar knallen, ook veel sterker dan bij voetballers.’