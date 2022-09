Helpende hand voor krokodilletjes

Een handjevol jonge ruitkrokodillen – of Cubaanse krokodillen – die binnenkort worden verplaatst van de broederij naar het wild. Binnen een aantal jaar groeien ze tot gemiddeld zo’n 3,5 meter lang. Als ze het overleven.

De met uitsterven bedreigde reptielsoort komt alleen voor in het Zapata-moeras op het Cubaanse Isla de la Juventud. Naast het feit dat dit de kleinste natuurlijke leefomgeving is van alle levende krokodillensoorten, liggen er meer gevaren op de loer. Bijvoorbeeld de illegale jacht op krokodillenhuid en -vlees. Bovendien zijn er zorgen over de effecten van klimaatopwarming. Bij een andere soort toonden wetenschappers al eens aan dat hogere temperaturen leiden tot minder geboorten van vrouwtjes.

De broederij bij het Zapata-moeras probeert de soort betere overlevingskansen te geven door jaarlijks honderden krokodillen uit te zetten in het wild. De sterkste exemplaren groeien uit tot grote roofdieren met weinig angst voor mensen. Of, zoals de lokale dierenarts het beschrijft tegen persbureau Reuters: ‘Je herkent een Cubaanse krokodil snel aan het feit dat hij naar jou toe zal toekomen.’