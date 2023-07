Heimrich Kanis leerde me (anders) kijken naar gebruik

Denkfouten in het hedendaags ontwerp gefileerd door ontwerpwetenschapper (en ex-cabaretier) Jasper van Kuijk. Deze week: voorspelbaar gebruik.

Iemand die me anders leerde kijken is overleden. Heimrich Kanis was een van mijn begeleiders tijdens mijn promotie. En een van de docenten voor wie ik tijdens mijn studie best wel bang was. Ik had in een vak de opzet voor een gebruiksonderzoek aan hem voor moeten leggen en hij had er gehakt van gemaakt. We hadden allemaal onzintermen gebruikt, onze opzet deugde van geen kant. En juist die man ging me dus begeleiden bij het maken van een proefschrift.

Maar juist daardoor kreeg ik de kans om meer te leren over wat hij me in dat vak duidelijk had willen maken. Dat je niet kunt spreken van het gebruik, of het gebruiksgemak van een product, omdat, zoals de antropoloog Lucy Suchman stelde, gebruik ‘gesitueerd’ is. Wat mensen doen of willen doen hangt af van de context waarin het gebeurt. Of het daglicht is of dat het schemert, of je geagiteerd bent of juist rustig.

Gebruik is fundamenteel onvoorspelbaar en variabel, betoogde Heimrich. Hij liet in een onderzoek zien hoe alleen al de manieren waarop gebruikers een kuipje koffiemelk openmaken enorm variëren (elf manieren om het kuipje vast te houden, zes om het deksel eraf te trekken, etc.). Juist vanwege die onvoorspelbaarheid kun je verwachtingen over gebruik niet baseren op producteigenschappen of wat je aan eigenschappen aan mensen hebt gemeten. Je moet observeren, in het veld of aan een prototype.

En daar kwam een ander stokpaardje van Heimrich om de hoek kijken. Hoe oninformatief kwantitatief onderzoek is voor ontwerpers. Om het ontwerp beter te maken heb je heel weinig aan kwantitatieve informatie, zoals dat de klanttevredenheid een zeven is, omdat je dan niet weet hoe het beter kan. Je hebt rijke informatie nodig, bijvoorbeeld met welke gebruiksstap gebruikers moeite hebben en waarom.

Dit werd me allemaal steeds duidelijker tijdens de gesprekken met Heimrich. Zijn feedback was nog altijd direct, maar ik snapte nu ook waar zijn kritiek vandaan kwam. Uit een diepe betrokkenheid bij het vakgebied en de wetenschap. En bij zijn promovendi, ook bij mij. Hij las altijd alles. Als hij mijn teksten had gelezen, stikten ze van de aantekeningen. Hij nam gelukkig – ook vanwege de soms beperkte leesbaarheid – de tijd om ze samen door te nemen.

Ik heb me weleens afgevraagd of hij, met zijn oog voor detail, onvoorspelbaarheid en beperkingen, wel helemaal wist wat hij aan moest met mij. Ik wilde onderzoeken hoe fabrikanten van consumentenelektronica omgingen met gebruiksgemak. Niks klein detail: het héle productontwikkelingsproces. Sterker nog: de hele productontwikkelingsorganisatie. Hij liet weten dat hij dat type onderzoek nog niet eerder begeleid had, maar er wel voor kon zorgen dat ik volgens de wetenschappelijke principes bleef werken. En dat ik dicht bij mijn data moest blijven.

Je komt een paar van dat soort mensen tegen, die je blik veranderen. Heimrich Kanis was er een van.