Dit weekend vier ik mijn eerste Moederdag zonder mijn moeder. Onontkoombaar denk ik eraan hoe er een Moederdag zal komen die mijn kinderen zonder mij vieren (dat het ook andersom zou kunnen zijn, daar probeer ik niet aan te denken). Hoe oud zullen zij dan zijn? Hebben ze dan zelf al kinderen? Een algemenere vraag waar ik de laatste tijd over nadenk: heeft onze generatie straks meer of minder jaren met hun kleinkinderen dan onze ouders? Mensen worden langzaam steeds ouder, maar mensen krijgen ook steeds later kinderen. Wat is het effect daarvan?

Laat ik het concreet uitrekenen voor mezelf. Mijn moeder was 23 toen ze mij kreeg en ik was 31 toen mijn oudste kind geboren werd. Mijn moeder was 54 toen ze oma werd en had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek op dat moment een levensverwachting van ongeveer 31 jaar, waarvan 18 jaar als in goede gezondheid ervaren. Het heeft niet zo mogen zijn, maar de verwachting was dus dat mijn moeder in goede gezondheid zou leven tot mijn zoon volwassen was en dat ze pas zou overlijden als hij 31 was.

Hoe zal het zijn als mijn zoon kinderen krijgt? Als hij net als ik op zijn 31ste zijn eerste kind krijgt, ben ik 62 als ik oma word. Op dit moment heeft een vrouw van 62 een levensverwachting van ongeveer 23 jaar (waarvan zo’n 15 jaar in goede gezondheid ervaren.) Als de levensverwachting in de tussentijd niet drastisch verandert, betekent dit dat ik naar verwachting 8 jaar minder heb met mijn eerste kleinkind. En wat als mijn zoon nog weer later is dan ik en pas op zijn 39ste vader wordt? Dan ben ik al 70 als ik oma word – met dan nog een resterende levensverwachting van 17 jaar (als ik de 70 gehaald heb, waar ik in deze berekeningen dan maar even van uitga). Om het allemaal nog erger te maken, was ik 35 toen ik mijn dochter kreeg en ik durf niet eens meer te rekenen aan de scenario’s voor als zij pas op haar 40ste moeder wordt.

Hoe zit dit in het algemeen? In 1980 was de gemiddelde leeftijd van moeders bij de geboorte van hun eerste kind 25,6 jaar (ook weer uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek), in 2020 was dat 30,2 jaar – een verschil van 4,6 jaar. Terugrekenend voor de gemiddelde moeders steeg hun leeftijdsverwachting bij geboorte in de tussentijd van 73,8 jaar naar 79,9 jaar – een verschil van 6,1 jaar. Vrouwen krijgen dus – gemiddeld – anderhalf jaar langer met hun eerste kind (al veeg ik hiervoor heel wat details even onder tafel). Dat is het goede nieuws.

Bij een kleinkind heb je twee keer het verschil van ouder kinderen krijgen en maar één keer het verschil van de gestegen levensverwachting. Dus ik vrees dat oma’s van onze generatie gemiddeld minder jaren hebben met hun kleinkinderen (en je kunt voor de opa’s een soortgelijke berekening maken).

Maar goed, hier ga ik het dus níét over hebben op Moederdag. Ik zal denken aan mijn eigen moeder en aan hoe wat je achterlaat niet zit in het aantal jaren dat je leeft, maar in hoeveel liefde je geeft in de jaren die je krijgt.