Hazen, vennetjes en mastodonten: zo moet Groenland eruit hebben gezien, blijkt uit oudste dna

Artist’s impression van Groenland 2 miljoen jaar geleden, met hazen, oerherten en mastodonten (oerolifanten). Beeld Beth Zaiken/bethzaiken.com

Een zwerm brandganzen vliegt over een halfopen bos, van berken, wilgen en populieren. Heidestruiken staan in bloei, een haas hupt er heen en weer. Verderop grazen oerherten, en plukken kleine, ongewoon ogende olifanten aan de takken van een heester.

Zo ongeveer moet het noordelijkste puntje van Groenland er 2 miljoen jaar geleden uit hebben gezien, toen het eiland nog grotendeels ijsvrij was en de zomers er zacht waren. Deense wetenschappers reconstrueerden de prehistorische natuur met een sensationele, Jurassic Park-achtige techniek: aan de hand van minuscule stukjes dna, verpakt in kleideeltjes, diep onder de grond, zo schrijven ze in Nature.

Dat is meteen het oudste dna dat wetenschappers ooit hebben weten uit te lezen, en is ‘sensationeel’ en ‘vernieuwend’, reageert Sanne Boessenkool, een Nederlandse evolutionair bioloog werkzaam aan de Universiteit van Oslo. ‘Toen het lukte om dna uit een bot te halen van 100 duizend jaar oud, vond iedereen dat al ongelooflijk. Daarna lukte het om mammoet-dna van een miljoen jaar oud te isoleren, en zeiden we: dit is écht de max. En nu deze enorme sprong terug in de tijd. Ik verwacht dat dit niet eens de grens is.’

Jurassic Park

Dna, het langgerekte suikermolecuul waarop in chemische ‘letters’ staat uitgelegd hoe weefsels en lichamen in elkaar zitten, valt na de dood normaal gesproken snel uit elkaar. Maar in een natte omgeving kan het opgesloten raken in klei, legt teamlid Karina Sand van de Universiteit van Kopenhagen uit. Een stenige gevangenis, waaruit Sand en haar collega’s het dna uiteindelijk voorzichtig weer losweekten, met water, chemicaliën en een laboratoriumcentrifuge.

Verwacht overigens geen sciencefiction-achtige toestanden, van dinosauriërs die net als in de Jurassic Park-filmreeks weer tot leven worden gewekt. De laatste dino liep 67 miljoen jaar geleden rond, meerdere geologische tijdvakken vóór de hazen, herten en olifanten van Groenland. Bovendien isoleerden de Denen slechts losse sliertjes dna, geen complete genetische bouwpakketten.

Tegelijk is opgesloten dna misschien ook wel te vinden in archeologisch spannende gebieden zoals Europa, Azië of zelfs Afrika, waar destijds voorlopers van de mens rondliepen, oppert de groep. Boessenkool is toevallig net zelf op zoek naar prehistorisch dna in bodemmonsters uit Soedan, overigens ‘maar’ van zes- tot achtduizend jaar oud. ‘Ik heb geen idee of dat gaat lukken. Maar ik moet zeggen, deze studie inspireert me wel. We krijgen hierdoor een veel beter idee waar we precies moeten zoeken.’

Hoogleraar evolutionaire genetica Eske Willerslev, leider van de onderzoeksgroep die op Groenland het 2 miljoen jaar oude dna vond, in een laboratorium in Kopenhagen. Beeld NOVA/ HHMI Tangled Bank Studios

Mieren en mastodonten

Op Groenland zijn de resultaten in elk geval een knaller, vindt hoogleraar ecologie van de prehistorie Thijs van Kolfschoten (Universiteit Leiden). ‘Met name het aantonen van mastodonten en rendieren is spectaculair en geeft deze reconstructie een extra dimensie.’ Fossiele botten van oerolifanten en -herten waren immers nog niet uit het noorden van Groenland bekend, net als veel van de ontdekte planten. ‘Het artikel geeft aan dat we met dit soort onderzoek nog veel verrassingen kunnen verwachten’, zegt Van Kolfschoten.

Bij elkaar legden de Denen de vinger op het dna van 102 plantensoorten, waarvan er slechts 39 al in de vorm van fossielen uit het gebied bekend waren. Daarnaast werd het dna gevonden van mieren, vlooien, ganzen, mastodonten, rendieren, hazen en lemmings. Al is aan de opgediepte sliertjes dna niet eenduidig te zien of de ‘lemming’ niet een veldmuis was, en de ‘gans’ niet een zwaan, tekenen de onderzoekers aan.

Hoewel de wereld destijds gemiddeld maar enkele graden warmer was dan nu, vertaalde zich dat hoog in de poolcirkel naar een 10 tot 20 graden warmer regionaal klimaat, schrijft de groep, onder leiding van hoogleraar evolutionaire genetica Eske Willerslev. Met als gevolg het halfopen, groene landschap dat Willerslev nu beschrijft, met heidestruiken, vennetjes, en bossen waarin herten rondscharrelden. Prehistorische mensen liepen er overigens niet rond. De vroegste sporen van menselijke activiteit op het Amerikaanse continent gaan ‘slechts’ zo’n 25 duizend jaar terug.

Onderzoeksleider Eske Willerslev met een collega aan het werk op Groenland. Beeld NOVA/ HHMI Tangled Bank Studios

‘Dna-lekken’

Wel oppassen, waarschuwen kenners. Zo onthulde een andere studie in Nature vorige week dat dna soms kan ‘weglekken’ uit oude botten en zo onderzoekers op het verkeerde been kan zetten. En in Nieuw-Zeeland werd ooit schapen-dna gevonden in aardlagen uit een tijd dat die dieren er beslist nog niet waren.

‘Wortels van planten of wormen kunnen materiaal verplaatsen naar een diepere aardlaag, waardoor de datering niet meer klopt’, waarschuwt hoogleraar oude steentijd Wil Roebroeks (Universiteit Leiden). Op Groenland, met zijn stijfbevroren grond, is dat overigens minder aan de orde.

Op foto’s die de onderzoekers van hun veldwerk namen, zien we het team van Willerslev, gehuld in beschermende maanpakken, krabbelen over kale, koude steenhellingen. Lastig voor te stellen dat hier ooit olifanten badderden en hazen rondhupten tussen de bloemen. ‘Landschappen blijven nooit zoals ze waren’, zegt Boessenkool. ‘Ook zonder menselijke invloed is alles voortdurend aan verandering onderhevig. We moeten een flexibel beeld houden van hoe het landschap verandert door de tijd.’