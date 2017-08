Hazelnootpasta met minder suiker, hoe goed is dat eigenlijk?

Die 80 procent minder suiker klinkt goed.

De meeste hazelnootpasta's bevatten meer dan 50 procent, ruim de helft, suiker. Hier is de suiker grotendeels vervangen door caloriearme zoetstoffen: erythritol en de modieuze steviolglycosiden, in de wandel 'stevia' genoemd. Ze gelden beiden als 'natuurlijke zoetstoffen': erythritol zit van nature onder meer in vruchten en stevia is een natuurlijk zoet bestanddeel in de steviaplant. Er is discussie of zulke zoetstoffen nu beter zijn dan kunstmatige zoetstoffen als aspartaam, maar alle zoetstoffen zijn gezonder dan suiker.