Hawking flikt een laatste kunstje: postuum artikel werpt nieuw licht op zijn universum-voorspelling

Hertog is verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werkte begin maart nog met Hawking aan het artikel over zogeheten multiversummodellen van het heelal. Die theorie komt erop neer dat bij de oerknal niet één universum is ontstaan, maar veel meer en wellicht oneindig veel. Het artikel, dat sinds 4 maart op de natuurkundedatabank Arxiv ongecorrigeerd te lezen is, laat zien dat lang niet alle theoretische mogelijkheden ook echt een universum opleveren, zegt Hertog. Hij was begin maart nog in Cambridge om er met Hawking aan te werken.



'Het probleem van Hawkings eerdere theorie was dat er geen randvoorwaarden zijn die de oerknal richting geven. Dan is in theorie alles mogelijk, desnoods ontelbaar veel universa naast elkaar', vertelt Hertog. 'Dat heeft Stephen altijd dwarsgezeten.'