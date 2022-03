Hatsjoe! Dit biotechbedrijf wil échte hypoallergene katten maken

Dat mensen iets met katten hebben, hoef je niemand met een internetaansluiting uit te leggen. Miljarden kattenfoto’s en video’s overspoelen immers dagelijks onze streamingsites en sociale media. De online wereld bracht zelfs BK’ers (beroemde katten) voort, van de chagrijnig kijkende Grumpy Cat tot Dusty the Klepto Kitty (nee, echt) die zoveel dingen had gestolen, van sokken tot waterballonnen en frisbees, dat z’n baasjes er over mochten komen vertellen in The Late Show with David Letterman.

Schattig? Mwah. Los nog van alle zelfverklaarde kattenhaters, begint het bij sommige mensen gevoelig aan de neus te kriebelen bij al die zachte pluizenbollen. Voor zo’n 15 procent van de mensheid is de geijkte reactie op een vriendelijk kopje van de poes daarom geen ‘ahhh’, maar ‘hatsjoe’.

De meesten van hen - zo’n 90 procent - zijn dan allergisch voor het eiwit Fel d1, dat voorkomt in het speeksel, de urine en de tranen van de beestjes. Let op: niet in de haren dus, zoals de verkopers van sommige ‘hypoallergene’ katten je willen doen geloven. Al zijn die haren, die eerst zijn schoongelikt met het Fel d1-rijke speeksel van de kat, wel degelijk een handig verspreidingsmiddel voor het spul.

Waar sommige katten – de Siberische Kat, bijvoorbeeld – door mutaties waarschijnlijk iets minder Fel d1 aanmaken, is het bestaan van een volledig hypoallergene kat wetenschappelijk nooit bewezen. Toch speculeren kenners al langer dat zoiets wel mogelijk moet zijn.

Sleutel daartoe is de techniek Crispr-cas, waarmee je naar wens in dna kunt knippen en plakken. Laat die genetische schaar los op de twee genen die samen Fel d1 produceren en de resulterende Crispr-kat is gegarandeerd veilig voor zelfs de grootste poezensnotteraar.

Deze week lieten onderzoekers in het vakblad The Crispr Journal zien dat die wensdroom inderdaad werkelijkheid kan worden. Ze presenteerden bewijs dat de twee Fel d1-genen, CH1 en CH2, veilig kunnen worden weggeknipt. Bovendien lieten ze kattencellen groeien waarbij óf CH1 óf CH2 uit het dna was geknipt. Eerste succes binnen, dus.

Zodra het na vervolgonderzoek is gelukt volledig Fel d1-vrije cellen te laten groeien, willen de onderzoekers – verbonden aan het Amerikaanse biotechbedrijf inbio – naar eigen zeggen zelfs proberen daadwerkelijk hypoallergene katten te maken.

Of het ook ethisch wenselijk is om de genetische schaar in de huiskat te zetten zodat je minder van hem of haar moet niezen, bespreken de onderzoekers overigens niet. Of nou ja: ze benadrukken wel dat genetisch modificeren van katten door gericht fokken al jaren de norm is.

Voorlopig maakt het echter niet uit of je kat blij is of boos kijkt, en of hij de views en likes met miljoenen tegelijk binnenharkt, of anoniem spinnend door het leven gaat. Want net zoals de grootste menselijke beroemdheid weleens een windje laat, spuugt ook de meest sierlijke kat je huis genadeloos vol met snottereiwit. Gezondheid!