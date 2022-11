Hartstilstanden voorkomen zonder draden die het hart in moeten: ‘Dan hebben we er weer een mogelijkheid bij’

Het aanbrengen van een pacemaker in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Beeld Niels Blekemolen

De hele dag heeft meneer Middeldorp uit Soest geklust: een batterij aan karweitjes die hij nu eindelijk eens wil afmaken. Maar aan het eind van de dag voelt hij plots alle energie uit zich wegstromen; hij moet nodig gaan liggen. Zijn vrouw, verpleegkundige, vertrouwt het niet. Ze kan zijn bloeddruk niet meer ontdekken, brengt hem onmiddellijk naar het ziekenhuis en redt zo zijn leven, want daar moet hij spugen en klapt in elkaar.

Middeldorp: ‘Ik had een acute hartstilstand. Ze hebben me gereanimeerd en ik heb vier dagen op de intensive care gelegen. De grote schuldige bleek een ritmestoornis in mijn hartkamers te zijn.’ Het was de artsen duidelijk: het hart van Middeldorp heeft voortaan wat bewaking nodig. En laat er nou net een wetenschappelijk onderzoek zijn begonnen naar het nieuwste foefje op het gebied van interne defibrillatoren.

De geschiedenis van slimme apparaten die het hart kunnen ondersteunen is een behoorlijk lange. De eerste pacemaker stamt uit 1958. Een eenvoudig exemplaar, met een kastje dat in het lichaam wordt geplaatst en een draadje naar het hart. Als de hartslag te laag wordt (waardoor de patiënt moe wordt, zich benauwd voelt, niet genoeg zuurstof in lijf en hersenen krijgt), geeft het draadje in het hart extra stroompjes af, waardoor de hartslag weer op niveau komt.

Lucas Boersma heeft op zijn werkkamer in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein een verzamelbakje met decennia aan oude apparaatjes, waaraan de ontwikkeling die de wetenschap heeft doorgemaakt goed is af te lezen. Oude pacemakers hebben de afmeting van een sigarenkistje, de nieuwste modellen gaan via de lies en een geleidedraad rechtstreeks het hart in, waar ze zich met weerhaakjes aan de hartwand vastgrijpen. Ze zijn niet groter dan het inktpatroon van een vulpen.

Op zijn werk­kamer heeft cardioloog Lucas Boersma een verzameling hartapparaatjes die meerdere decennia bestrijkt. Op de foto liggen ze van oud naar nieuw. Beeld Niels Blekemolen

Domino-effect

Boersma, cardioloog en hoogleraar innovatieve transkatheterbehandelingen voor hartritmestoornissen, is dol op het vernuft van de inwendige apparaten die het leven van hartpatiënten steeds draaglijker maken. Dat betreft niet alleen de pacemaker, want sinds de jaren tachtig bestaat er ook de Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator, beter bekend als ICD. Een ICD kan ernstige ritmestoornissen stoppen met een paar snelle prikkels of door het toedienen van een elektrische schok.

De sinusknoop boven in het hart maakt uit zichzelf de hartslag aan. Deze prikkel wordt als een razendsnel domino-effect doorgegeven aan de omringende spiercellen. Door de elektrische ontlading trekken eerst de boezems en daarna de kamers van het hart samen, waardoor het bloed het lichaam in wordt gepompt.

Bij mensen met een hartritmestoornis slaat dit proces op hol, vertelt Boersma. ‘Bij een tachycardie is het patroon nog wel regelmatig, maar gaat de hartslag naar wel 200-250 slagen per minuut. Bij ventrikelfibrilleren is er helemaal geen samenhang meer tussen het ontladen van de hartcellen en doen verschillende delen van de hartkamers hun eigen ding.’

In beide gevallen leidt dit al tot problemen voor de patiënt, zegt Boersma. ‘Ze kunnen snel het bewustzijn verliezen, want hoe sneller het hart pompt, hoe minder krachtig dat gebeurt. Hersenen hebben een minimale bloeddruk nodig, omdat er voortdurend zuurstof en voedingsstoffen naartoe moet. Krijgen ze dat niet, dan gaat het licht al snel uit.’

Dat is het moment voor de ICD om in actie te komen door een elektrische schok aan het hart te geven. Of in de woorden van Boersma: ‘We jagen er de bliksem doorheen.’ Dat leidt ertoe dat alle cellen zich in één klap ontladen, een soort resetknop, waarna de sinusknoop z’n werk weer met een schone lei kan hervatten.

Lucas Boersma kijkt op het scherm mee naar het inbrengen van een pacemaker. Beeld Niels Blekemolen

‘Een flinke klap’

De eerste ICD’s waren behoorlijk groot en maakten gebruik van een soort matjes om het hart, die werkten als de bliksemgeleider. Plaatsing ervan vergde een operatie in de borstkas. Deze matjes werden al snel vervangen voor elektroden die door een ader naar het hart worden gebracht. Dat heeft drie belangrijke voordelen: de ICD kan ook functioneren als pacemaker door elektrische prikkels af te geven als de hartslag te traag gaat, het apparaatje kan klein blijven omdat de schok die nodig is bij een ritmestoornis rechtstreeks het hart ingaat én het biedt een tussenoplossing bij ritmestoornissen: antitachyardiepacing.

‘Je moet je voorstellen’, zegt Boersma, ‘dat een vuistslag ongeveer 5 joule aan energie geeft. Om er zeker van te zijn dat de schok bij een hartstilstand krachtig genoeg is, stellen we een ICD in op minimaal 35 joule. Dat geeft dus een flinke klap.’

Om die klap zoveel mogelijk te voorkomen, bestaat antitachyardiepacing. Als het hart op hol slaat door een kamertachycardie, geeft de ICD een aantal snelle prikkeltjes af die de ritmestoornis vaak kan onderbreken zonder dat de zware klap nodig is. Boersma: ‘Het is een mooie subtiele manier om het hart weer onder controle te krijgen. En als het niet werkt, volgt alsnog de grote schok.’

Maar er is ook een groot nadeel aan deze apparaten die met draden het hart in gaan. ‘Dat is een groot issue’, zegt Joris de Groot, hoogleraar cardiale electrofysiologie en atriumfibrilleren aan het AmsterdamUMC. ‘Er kunnen infecties aan optreden en die zitten dan ook meteen in het hart. Dat is gevaarlijk en kan ertoe leiden dat de draden chirurgisch moeten worden verwijderd. Dat is niet zonder risico.’ Een ICD zit zeker tien jaar in het lichaam en het gevaar op problemen neemt elk jaar iets toe.

Bovendien, zegt De Groot:‘Zo’n draadje beweegt met iedere hartslag op en neer, 100 duizend keer per dag, dat gaat gewoon mechanisch kapot. Er kan kortsluiting in de draad ontstaan waarop de ICD denkt dat er een ritmestoornis is, en 35 joule door je heen jaagt, soms een aantal keer achter elkaar. Dat zijn stevige complicaties.’

En dus is de tijd gekomen om iets nieuws uit te proberen bij meneer Middeldorp, als eerste in Nederland. ‘Verschrikkelijk spannend’, vond hij dat, ‘ik had nog nooit eerder een operatie gehad.’ Bij de ICD van Middeldorp zit de draad niet in het hart, maar ligt deze er net boven, tussen borstbeen en hart in.

‘Weer een mogelijkheid erbij’

Dat zou in theorie alle voordelen van de gangbare ICD overeind moeten houden, maar het probleem van de verklevende en kortsluitende draden in het hart moeten voorkomen. Boersma was lid van de onderzoeksgroep voor een studie bij ruim driehonderd patiënten wereldwijd die het nieuwe apparaatje kregen ingebracht en waarvan de resultaten onlangs in de New England Journal of Medicine zijn gepubliceerd.

‘We hebben bewezen dat deze positie van de elektrode onder het borstbeen inderdaad werkt’, zegt Boersma. ‘In 98 procent van de gevallen was een ritmestoornis met maximaal twee schokken verholpen. En bij tweederde van de patiënten die het nodig hadden, lukte het ook antitachycardiepacing toe te passen.’

Boersma denkt dat het apparaat dan ook snel zal worden goedgekeurd voor regulier gebruik in de cardiologie. ‘Dan hebben we er weer een mogelijkheid bij voor de optimale behandeling van gevaarlijke hartritmestoornissen.’

Ook De Groot, zelf niet betrokken bij het onderzoek (maar een directe collega wel), is enthousiast. ‘De studie laat prachtig zien dat deze vorm van ICD-therapie kan werken.’ Toch heeft hij ook kanttekeningen. ‘Bij driekwart van de patiënten is de pacemakerfunctie uitgezet, omdat het een onprettig gevoel gaf op de borst. En ook een kwart van de patiënten met antitachycardiepacing vond het gevoel te onprettig. Terwijl als de draad in het hart zit, je het niet eens doorhebt als het apparaat aanslaat. Die optimalisatie moet nog plaatsvinden.’

Dat maakt meneer Middeldorp allemaal niets uit. Dankzij zijn ICD wandelt hij weer elke dag en durft zijn vrouw hem weer alleen thuis te laten. ‘Als-ie een schok krijgt, stuitert-ie misschien z’n bed uit, maar hij overleeft het in ieder geval wel.’ Middeldorp, droogjes: ‘Het is voor mij nu een stuk moeilijker om dood te gaan.’