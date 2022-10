Hap uit de zon: hoe de wereld de eclips zag

Zelfs al was het ‘maar’ een gedeeltelijke eclips, bijzonder blijft het. Boven de hoofden van miljarden aardbewoners schoof deze week de maan voor de zon.

Fotografen trokken er op uit om het lichtspektakel vast te leggen in allerlei varianten. Een gedeeltelijke zonsverduistering blijkt bij sommigen nog steeds een spirituele betekenis te hebben. Op een strand in de Pakistaanse miljoenenstad Karachi groeven ouders hun zieke kinderen gedeeltelijk in, hopend dat blootstelling aan het licht tijdens een zonsverduistering een helende werking zou hebben.

Hierboven op de foto: de zonsverduistering in Moskou, met op de voorgrond de rook van een ketelhuis. Hoewel de zon even minder van zich laat merken tijdens een verduistering, bleek deze week dat het met de opwarming van de aarde nog steeds de verkeerde kant op gaat. De concentratie in de atmosfeer van de belangrijkste broeikasgassen – CO 2 , methaan en lachgas – nam verder toe in 2021, meldt de Wereld Meteorologische Organisatie in een nieuw rapport. De uitstoot van CO 2 is sinds de covid-lockdowns van 2020 ‘teruggestuiterd’, alleen een snelle, grootschalige mondiale overstap naar hernieuwbare energie kan de opwarming van de aarde nog enigszins binnen de perken houden.

De eclips in India, onder toeziend oog van een kamelenherder. Beeld AP