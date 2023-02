Op een druilerige donderdagmiddag kreeg ik een appje van een hoofdredacteur die ik al jaren ken. Zij was bezig met een Valentijnsnummer en vroeg zich af of mijn vriend Han en ik ons daarvoor wilden laten interviewen over de liefde. Ik wilde onmiddellijk nee zeggen, maar dit was een heel leuke hoofdredacteur. Daarom beloofde ik het thuis te overleggen, waarbij ik erop rekende dat Han dit absoluut niet zou willen zodat ik op chique wijze hier onderuit zou komen. Maar tot mijn stomme verbazing was Han heel enthousiast en vond hij dat we dit moesten doen. Tot zover mijn stukje speltheorie in de praktijk, waar is John von Neumann als je hem nodig hebt?

Het interview werd gedaan aan de hand van De vijf talen van de liefde van de Amerikaan Gary Chapman. Ik had er nooit van gehoord, maar er bleek een wereld van boeken, testen, cursussen en apps rond Chapmans werk te bestaan.

Volgens de theorie van Chapman gebruiken mensen vijf liefdestalen: positieve woorden, onverdeelde aandacht, cadeaus, dienstbaarheid en lichamelijke aanraking. Chapman zegt dat je moet ontdekken welke taal jij persoonlijk het liefst gebruikt en wat de favoriete liefdestaal is van mensen waarvan je houdt. ‘Zo kun je leren de oorzaak van je conflicten te identificeren, dieper contact te maken en echt naar elkaar toe te groeien.’

Han en ik deden braaf de test en bleken dezelfde twee liefdestalen als voorkeur te hebben (voor de liefhebbers: fysieke aanraking en positieve woorden). We praatten een avond over wat dit zei over ons en over onze relatie. De volgende avond zocht ik op wat de wetenschappelijke geldigheid is van Chapmans liefdestalen. U denkt misschien dat dit de romantiek verstoorde, maar de taal van de wetenschap is gelukkig ook een liefdestaal die bij ons thuis hoog scoort. De resultaten bleken, zoals zo vaak, gemengd. Sommige experts vonden geen enkel bewijs dat stellen die elkaars liefdestaal gebruiken gelukkiger zijn. Anderen zagen toch wel iets van een effect.

Ik moest denken aan de wiskundige John Gottman, die beweert dat hij bij pasgetrouwden met meer dan 80 procent zekerheid kan voorspellen of ze na een paar jaar nog bij elkaar zijn. Ook hij heeft een heel imperium van boeken, testen, cursussen en apps. En ook Gottman gebruikt het getal vijf: namelijk als de magische verhouding tussen het aantal positieve en negatieve interacties. Bij een stabiele relatie doe je zelfs tijdens een conflict nog vijf keer zoveel positieve als negatieve dingen.

Toen ik in 2005 net verkering had met Han, gaf ik lezingen over de wiskunde van de liefde. Ik had berekend dat Han mijn ideale partner was en telde netjes of ik wel voldeed aan de regels van Gottman. In de tussentijd leerde ik dat wetenschap veel meer is dan wiskunde en dat liefde veel ingewikkelder is dan past in een model met het getal vijf. Maar het kan nooit kwaad om een avond te praten over wat je belangrijk vindt in een relatie en dan zijn die vijf liefdestalen helemaal niet zo’n gekke manier om dat concreet te maken.