Had familie Nouri over hartafwijking moeten worden ingelicht? Niet volgens regels der wet: tiener van 16 is medisch volwassen

Vanaf 16 jaar

Vanaf de zestiende verjaardag is een kind medisch gezien volwassen en beslist het alles zelf. Twee volle jaren voordat het mag stemmen of de zorgpremie moet gaan betalen. 'Juist in de gezondheidszorg staat het denken over de rechten van het kind op scherp', zegt Dute. 'Het gaat over intieme kwesties die hard kunnen raken aan de lichamelijke en geestelijke integriteit.' Ook Legemaate wijst op het bijzondere aspect van het eigen lichaam. 'Het is persoonlijke informatie die echt over jou gaat. Mensen van 16 jaar kunnen hier heel goed hun eigen afwegingen over maken, zo blijkt al lange tijd.'



Daarbij houdt de lage leeftijdsgrens de toegang tot de zorg zo open mogelijk. Dute: 'Dus moeten niet - hoppakee - de ouders worden geïnformeerd, want dan kan een kind denken: dan ga ik maar niet naar de dokter. Sterker nog: wanneer een arts vermoedt dat een zestienjarige in de problemen kan komen wanneer de ouders worden ingelicht, dan moet hij het kind informeren dat zij hier helemaal niets over hoeven te weten.'