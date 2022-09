‘Haar vegan vrienden laten regelmatig hun B12 controleren, zij heeft daar ook recht op’

Het is de arrogantie van de gezonden waarmee ze haar vermeende recht op zorg komt opeisen. Ze is erg met haar gezondheid bezig: ze eet heel gezond en sport veel. Ze wil bloedonderzoek, gewoon, als check, om de status van haar vitamines en mineralen te weten.

‘Heb je klachten?’, vraag ik. Nee, gelukkig niet. Maar veel van haar vegan vrienden laten regelmatig hun vitamine B12 controleren. Bij klachten is het soms goed bloedonderzoek te doen en bij mensen die een verhoogd risico op bepaalde ziektes hebben, checken we ook wel preventief. Maar het nut van algemene health checks is niet bewezen en is geen onderdeel van huisartsenzorg, zeg ik. Toch wil ze het, preventie is toch altijd beter en ik kan toch wel even een labformuliertje voor haar invullen?

Ik vertel haar dat ze zelf online een test kan aanvragen bij het lab. Die zal ze waarschijnlijk zelf moeten betalen, meestal vergoedt de verzekeraar dat niet. Ze reageert gepikeerd. Juist doordat ze zo gezond leeft, is ze niet ziek en heeft ze geen klachten, legt ze uit. Het is toch raar dat mensen die ongezond leven en daardoor ziek zijn wél zorg vergoed krijgen, maar mensen zoals zij, die bewust leven en daardoor gezond zijn, niet. Ze voelt zich gestraft voor haar goede gedrag. ‘Moet ik dan liegen dat ik moe ben? Dat is toch idioot.’

Ik krijg er jeuk van. Steeds vaker vinden mensen dat ze recht hebben op zorg, niet omdat ze zorg nodig hebben, maar omdat het product ‘zorg’ bestaat en waarom zouden zij minder recht hebben daar gebruik van te maken dan een ander? Op de spoedpost zien we dit consumptiegedrag ook. Er komen regelmatig mensen die vinden dat wij ze ’s avonds best kunnen zien voor hun niet-spoedeisende probleem: ze betalen toch premie?

Alsof je van de brandweer eist dat die jaarlijks je huis controleert op brandveiligheid, want je hebt immers een brandverzekering. En de politie moet jaarlijks een inbraaktest doen, want je hebt ook een inboedelverzekering. Belachelijk dat ze niks doen en pas betalen als er ingebroken wordt, terwijl jij investeert in goede sloten, waarmee inbraak voorkomen wordt.

Gezondheid is maar beperkt maakbaar. Ziekte is vooral domme pech. En voor zover gezondheid beïnvloedbaar is: wie genoeg geld, tijd en gevoel van eigenwaarde heeft om eraan te werken mag zich gelukkig prijzen. Kunnen investeren in gezond gedrag is ook dom geluk.

Het corpocentrisme van de Arie Boomsma’s van de wereld heeft iets engs. De obsessie met en verheerlijking van het eigen lichaam staat lijnrecht tegenover het idee dat gezondheid vooral een groot geluk is. Veel mensen hebben urgentere zorgen dan lichaamsoptimalisatie.

De komende winter zullen de zorgen toenemen. Door de stijging van de energieprijzen zullen veel mensen de Piramide van Maslow afdonderen naar standje overleving. Met meer stress en meer ziekte tot gevolg. Gelukkig hebben ze dan recht op zorg. Als je geluk hebt, heb je misschien wel geen zorg nodig.

Rinske van de Goor is huisarts