Haar kind, een tasje kleren, haar trots en die doktersbul zijn het enige dat ze mee heeft kunnen nemen

Vlak voor de oorlog was hij in de speeltuin gevallen. Hij kreeg in een ziekenhuis een stevig verband om zijn gebroken sleutelbeen. Dat was wel erg vies geworden in de schuilkelder en gedurende de zesdaagse busreis tussen Charkiv en Amsterdam. Net voor die oorlog werkte zijn moeder als medisch specialist keihard in datzelfde ziekenhuis, zoals dokters nu eenmaal doen, zelfs als de bommen vallen. Trots laat ze me haar doktersbul zien. Haar kind, een tasje kleren, haar trots en die bul zijn het enige dat ze mee heeft kunnen nemen. Ik knip zijn verband los en geef hem een aai over zijn bol. Ontheemd, overnieuw beginnen. Hij kan binnenkort naar school. Nederland lijkt nu heel even een warm bad voor vluchtelingen, maar of dat op de lange termijn zo blijft?

Aan het eind van het avondspreekuur zie ik een heel dik jongetje uit een ander Oost-Europees land. Geen oorlog, maar ook beroerde leefomstandigheden. Hij is nu een paar maanden in Nederland. Een dokter heeft hij nog niet gezien. Hij heeft diabetes en slikt pillen. Die blijken al een tijdje op. Als oma vertelt dat hij net een liter ijs op heeft en gaat gillen als hij geen eten krijgt, vermoed ik dat hij een genetische afwijking heeft waardoor hij zo overmatig eet. Voor zover ik dat achterhalen kan, is daar nooit onderzoek naar gedaan. Wie gaat hem, onverzekerd, straks levenslang begeleiden als hij inderdaad een ernstig foutje in zijn genen heeft?

Paar dagen later, andere praktijk. Een 14-jarige uit een gezin met een vluchtverleden gaat al een jaar niet naar school. Haar dwangstoornis is als een harnas waar ze niet uit kan. Na eerdere behandeling in de huisartspraktijk stond ze acht weken op de wachtlijst voor de ggz. Die instelling vond haar probleem te complex. Op naar de ‘gespecialiseerde ggz’, die na opnieuw acht weken haar probleem niet complex genoeg vond. De praktijkondersteuner-GGZ van de huisartsenpraktijk kreeg het advies maar een boek met tips te lezen en het kind naar elders te verwijzen. Zestien weken na de eerste verwijzing zit een wanhopig en radeloos kind in de spreekkamer. De inmiddels opgelopen achterstand ten opzichte van haar klasgenootjes haalt ze wellicht nooit meer in: psychische kwetsbaarheid, slechtere opleiding, later minder inkomen en eerder dood.

Een springerige zevendegroeper met vrolijk roze gekleurd haar klaagt over buikpijn. Ze maakt zich nu al zorgen over ‘de middelbare’. ‘Dan moet ik nieuwe vriendinnen maken en dat vind ik moeilijk.’ Nu heeft ze vriendinnen genoeg, haar ouders zijn gescheiden maar er is geen geruzie. Het lijken gewone opgroeitobberijen, die vanzelf wel over zullen gaan. We praten wat, ze begrijpt het wel. Als haar klachten toch erger worden, is er vast hulp.

Vier kinderen, vier (on)gewone gezinnen, vier verschillende verledens, vier verschillende toekomstperspectieven. Die met de minst belaste achtergrond komt het verst. Zonder oorlog, psychische stoornis, vluchtverleden of genetische afwijking is zorg behoorlijk goed geregeld. Ook voor de andere drie moeten grote mensen beter gaan zorgen.

Joost Zaat is huisarts