‘Haal die coronaprik en maak kans op 1 miljoen euro’

In plaats van ongevaccineerden het leven moeilijk maken, is er ook nog een andere optie: een extra beloning als ze de prik halen.

Haal nu je prik en krijg vijf dagen betaald verlof! Met die oproep probeert in de Verenigde Staten de Democratische gouverneur Tom Wolf meer ambtenaren over de streep te trekken voor een covid-vaccinatie.

Op het eerste gezicht lijkt het absurd: de inenting zelf zou voldoende beloning moeten zijn. Een spectaculaire vermindering van het risico op ziekenhuisopname of erger, het beschermen van je medemens, je steentje bijdragen aan het heropenen van de samenleving.

Maar feit is dat die beloning een deel van de bevolking blijkbaar niet genoeg aanspreekt om in actie te komen. Nu worden zij vooral ‘gestraft’ voor hun keuze, bijvoorbeeld doordat ze om de haverklap een coronatest moeten doen om naar restaurant of bioscoop te kunnen. Bij de persconferentie deze week maakte het kabinet bekend dat de beperkingen voor ongevaccineerden verder worden uitgebreid. Sportscholen, zwembaden, musea; eerst naar het testcentrum voor de wattenstaaf.

De hoop van het kabinet is natuurlijk dat hierdoor meer twijfelaars voor een inenting kiezen, maar zou een beloning daarbij niet ook kunnen helpen? Niet voor de extreme anti-vaxers, maar misschien wel voor de twijfelaars en uitstellers.

De Amerikaanse universiteit MIT hield ooit een experiment in India. Ze verdeelden 134 dorpen in drie groepen. Groep 1 kon op eigen initiatief een vaccinatiekliniek in de buurt bezoeken. De dorpen in groep 2 kregen maandelijks bezoek van een inentingsteam. Bij de dorpen in groep 3 gebeurde dit ook, maar kreeg wie zich meldde bovendien een pak linzen cadeau. Resultaat? Groep 1 (‘ga zelf maar naar de vaccinatiekliniek’): 6 procent vaccinatiegraad. Groep 2 (‘we komen naar je toe’): 17 procent gevaccineerd. Groep 3 (‘we komen naar je toe en je krijgt een pak linzen cadeau): 38 procent gevaccineerd.

Nu denk ik niet dat de gemiddelde vaccinatie-aarzelaar in Nederland zich laat verleiden met een zak peulvruchten, maar voor andere beloningen zal hij of zij allicht wel gevoelig zijn. Zo leverde de actie ‘een kroket voor een prikkie’ in het AMC al eens binnen drie uur 700 gegadigden op voor de griepprik.

In de Verenigde Staten en in Australië ondertussen lopen experimenten waarbij gevaccineerden aan een loterij kunnen meedoen: haal die prik en maak kans op 1 miljoen dollar. Wetenschappers zijn er nog niet uit in hoeverre zo’n loterij de vaccinatiegraad opkrikt, studies tonen wisselende resultaten.

Gouverneur Gavin Newsom jongleert met lottoballetjes. Toen de lockdown in Californië deze zomer werd opgeheven kregen tien gevaccineerden die deel hadden genomen aan een vaccinatieloterij ieder 1,5 miljoen dollar. Newsom trok de winnaars. Beeld Getty

Een gegarandeerde, maar kleinere beloning lijkt een betere strategie. Zo bleek het uitdelen van omgerekend 20 euro voor wie zijn prik binnen een maand kwam halen in een Zweeds experiment de vaccinatiegraad met 4 procentpunt omhoog te krijgen.

Lijkt weinig? Ter vergelijking: in Nederland steeg de groep volwassenen die al minstens één prik kreeg de afgelopen maand met slechts 1 procentpunt, van 86 naar 87 procent. Dan is 4 procentpunt erbij ineens een flinke sprong, dus zo’n financiële beloning is misschien zo gek nog niet.

De kosten van zo’n actie kunnen in elk geval geen bezwaar zijn. Alles goedkoper dan ic-opnames en lockdowns.