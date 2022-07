Grote Nederlandse poolexpeditie begint: wat leverden eerdere missies op?

Gletsjers in Hornsund, Spitsbergen. Beeld Wim Hoek

Ooit had Nederland een eigen onderzoeksstation aan de koude oostkant van Spitsbergen. Daar, op het eilandje Edgeøya, zetten Nederlandse onderzoekers in 1968 voor het eerst voet aan land. Aanvankelijk observeerden ze er ijsberen, later keken ze ook naar rendieren, planten, vogels. Tot 1988 werd het eiland door Nederlanders bezocht. Daarna werd het verlaten – een van de laatste onderzoekers werd door een jonge ijsbeer gegrepen, hij overleefde het ternauwernood.

Pas in 2015 vertoonden zich op Edgeøya opnieuw Nederlandse onderzoekers. Dit keer gingen ze op een korte expeditie, met een schip. Het was de grootste Nederlandse poolexpeditie ooit: aan boord waren ecologen en microbiologen, archeologen en sociologen, klimaatwetenschappers en meteorologen. In de ruime week die de expeditie duurde verzamelden ze nieuwe gegevens, met het doel die naast de oude te leggen.

Behalve wetenschappers gingen er ook toeristen en journalisten mee. Zo zou de kennis uit het poollandschap terechtkomen bij het grote publiek.

‘We waren terug op de plek waar vroeger het Nederlandse poolstation stond’, vertelt Maarten Loonen, universitair hoofddocent arctische ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en bedenker van de expeditie. ‘Heel bijzonder, want sommige mensen die er destijds hebben gewerkt, waren nu ook mee.’

De laatste landing aan de noordzijde van Hornsund. Hier werden nog één keer waarnemingen verricht en monsters genomen. Beeld Wim Hoek

Het poolstation werd afgebroken toen de Nederlanders er vorige eeuw vertrokken. Nu troffen de wetenschappers op dezelfde plek walrussen aan, die er op hun rug lagen uit te rusten. Op de kliffen zaten dikbekzeekoeten en drieteenmeeuwen, een poolvosje liep voorbij. Verder was het landschap kaal, gletsjers stroomden af naar zee, ijsschotsen dreven voorbij.

Wat zou hier in al die jaren veranderd zijn? Had klimaatverandering het eilandje in haar greep gekregen? En zo ja, op welke manier?

Nu is het 2022 en de volgende wetenschappelijke expeditie staat op het punt te vertrekken. Een goed moment om de balans op te maken: wat leveren deze poolexpedities, de grootste die Nederland organiseert, op aan wetenschappelijke inzichten? Vier wetenschappers aan het woord.

‘De kanarie in de kolenmijn’

Maarten Loonen, universitair hoofddocent arctische ecologie, Rijksuniversiteit Groningen: ‘In 1977 is de vegetatie van Edgeøya nauwkeurig in kaart gebracht. Er is een landschapskaart gemaakt van het hele eiland en er zijn 134 vegetatie-opnamen gedaan. Daarbij wordt van een vierkante meter heel precies beschreven welke planten er groeien. We wisten ook op welke plekken die opnamen zijn gemaakt.

‘Dat die kaart bestond was voor mij een van de redenen om deze expeditie te verzinnen. We zijn nu naar dezelfde plekken gegaan en hebben de vegetatie opnieuw opgenomen. Het opvallende was: sommige plekken waren nauwelijks veranderd, andere zeer sterk. Dat we dachten: hoe kom je er nu bij om op deze plek naar planten te kijken, het is hier helemaal kaal!

‘We kwamen erachter dat het landschap in z’n geheel in beweging was gekomen. Het land was gaan schuiven, de grond schoof over de helling naar beneden. Dat heeft te maken met klimaatverandering: doordat de permafrost smelt tot op een grotere diepte, komt er meer aarde los te liggen. En doordat het meer regent, wordt de grond drassiger en schuift hij gemakkelijker weg. Zo ontstaan er lawines en landverschuivingen.

‘Waar die lawines en verschuivingen waren geweest, was de vegetatie verdwenen. We zagen dan een stuk lager op de helling dat de grond zich had opgehoopt.

‘Op de andere plekken, die niet in beweging waren gekomen, was er opvallend weinig veranderd aan de plantengroei. Dat hadden we niet verwacht. We dachten dat er door klimaatverandering andere planten zouden gaan groeien, maar dat was nog niet te zien. Misschien is dat dit jaar anders.

‘Het is belangrijk om de veranderingen in het poollandschap te beschrijven, omdat klimaatverandering op de Noordpool nog sneller gaat dan elders. Dit is als het ware de kanarie in de kolenmijn: hier zie je grote veranderingen als eerste.’

‘Combinatie van wetenschap en toerisme observeren’

Machiel Lamers, universitair hoofddocent milieubeleid, Wageningen Universiteit: ‘De expeditie naar Spitsbergen was voor mij interessant, omdat die een combinatie was van wetenschap en toerisme. Dat botst soms met elkaar en dat wilde ik observeren.

‘Toerisme en wetenschap kunnen elkaar versterken. Voor pooltoeristen kan het optrekken met wetenschappers een verfijndere beleving opleveren. En voor de wetenschappers kan het goed zijn om uit te leggen waarmee ze bezig zijn. Toch was mijn veronderstelling: die combinatie gaat niet vanzelf. Dat bleek ook op allerlei manieren tijdens de expeditie.

‘Ik herinner me bijvoorbeeld iemand die onderzoek deed naar meertjes. Die had beloofd dat de toeristen mee mochten doen. Maar het moest wel goed gebeuren, hij had maar kort de tijd om zijn bodemmonsters te verzamelen en anders was de hele expeditie wetenschappelijk gezien voor niets geweest. Dus op een gegeven moment werd hij toch wel zenuwachtig en zette hij de toeristen wat op afstand.

Toeristenlanding op Edgeoya Beeld Wim Hoek

‘Andere keren pakte de combinatie juist goed uit. Op een dag zag ik ineens hoe een hele groep toeristen op hun buik op de grond lag, om minuscule springstaarten te observeren. Dat zouden normale toeristen niet doen, zo met z’n allen op hun buik.

‘Mijn doel was om te zien of je de theorie over sociale praktijken kon toepassen in deze situatie. Die theorie stelt dat bij elke context een bepaalde verzameling aan gedragingen hoort. Bij wetenschap horen dus andere gedragingen dan bij toerisme. Ik wilde zien of die theorie bruikbaar was om observaties te doen tijdens een reis als deze. Dat was zo, bleek tijdens de expeditie. Daarover heb ik uiteindelijk een wetenschappelijk artikel gepubliceerd. Ik wilde niet alleen maar theorieën overpeinzen, maar ook de praktijk gebruiken om tot inzichten te komen.

‘Een enkele expeditie is te weinig om iets te kunnen concluderen over de combinatie van wetenschappelijke en toeristische praktijken. Dan zou je drie of vier of vijf keer met een expeditie mee moeten gaan. Binnenkort wil ik hiermee verder gaan. Ik heb een projectvoorstel ingediend over de combinatie van wetenschap en toerisme op Antarctica. Ook bij het bestuderen van toerisme en de visserij hebben we die socialepraktijkentheorie gebruikt. De kiem hiervoor is gelegd tijdens de expeditie naar Spitsbergen.’

‘We zagen precies de Kleine IJstijd terug’

Wim Hoek, universitair hoofddocent geomorfologie en kwartairgeologie, Universiteit Utrecht: ‘Ik doe onderzoek naar klimaatverandering, over een langere tijd: honderden of zelfs duizenden jaren. Dan moet je creatief zijn, als je gegevens wil verzamelen tijdens een expeditie die slechts acht dagen duurt.

‘Op de eilanden in het oosten van Spitsbergen, waar we naartoe gingen, liggen een aantal meertjes. ’s Winters zijn die bedekt met ijs, ’s zomers zijn ze gedurende een paar maanden ijsvrij. Dan beginnen er algen te groeien, en watervlooien, en waait er ook vanaf de kant van alles in, zoals blaadjes van de poolwilg. Dat organisch materiaal zinkt aan het einde van het seizoen naar de bodem van het meer.

‘Wij hebben met een grondboor monsters genomen in die meertjes. Je steekt dan diep naar beneden: hoe dieper je in de grond gaat, hoe ouder de laag die je aantreft. Die lagen kun je vervolgens dateren. Organisch materiaal neemt namelijk in een bepaalde concentratie radioactief koolstof op, en dat vervalt zodra een organisme sterft, waardoor je kunt bepalen hoe lang geleden dat moment van overlijden is.

‘Wat we zagen, is dat er soms een periode is met veel algen en stuifmeelkorrels in de bodem en soms met weinig. Dat heeft te maken met de lengte van het groeiseizoen. Als het warmer is, is het meertje langere tijd ijsvrij en kan er meer groeien. We konden tot vierduizend jaar terugkijken en zagen precies de Kleine IJstijd terug, en de warmere periode aan het einde van de Middeleeuwen.

‘Bovendien zag je dat er na 1995 een absoluut record is, qua biologische productie. Daarvoor zag je misschien schommelingen, als een kabbelende zee, maar nu zie je ineens een enorm hoge golf. De biologische productie in dat meertje verviervoudigde. Hoogstwaarschijnlijk komt dat door de recente opwarming van de aarde.

‘Tijdens de expeditie praat je over dat soort bevindingen met collega’s uit heel andere disciplines. Biologen opperden dat er misschien sprake was van meer stikstofbemesting, maar volgens milieuwetenschappers zat er op Spitsbergen haast geen stikstof in de lucht. Zo leer je van elkaar.

‘Het is belangrijk om dit soort onderzoek te doen, al was het maar omdat er nog steeds mensen zijn die niet geloven dat de aarde opwarmt. Daarom ga ik dit jaar opnieuw mee, om gegevens te verzamelen over de laatste zeven jaar. En om naar andere meertjes te gaan, waaronder één waar we de vorige keer niet konden komen, omdat er toen een ijsbeer in de buurt liep.’

‘Wat gebeurt er met de eencelligen in zee?’

Corina Brussaard, microbioloog bij zee-onderzoeksinstituut Nioz en hoogleraar, Universiteit van Amsterdam: ‘Tijdens de vorige expeditie zijn we erachter gekomen dat er in de buurt van afsmeltende gletsjers veel minder virussen voorkomen in het zeewater. Dat komt doordat die virussen plakken aan de sedimentdeeltjes die met de gletsjer meekomen naar zee. Het sediment en de virussen zinken dan samen af af naar de bodem.

‘Het is belangrijk om iets te weten over de eencelligen in zee, die maken maar liefst 70 procent uit van de levende biomassa. Als er minder virussen komen, hebben bacteriën en algen minder kans om geïnfecteerd te worden en meer kans om te overleven. Het is een van de manieren waarop ecosystemen veranderen als er meer smeltwater van gletsjers in zee terechtkomt.

‘Er spelen veel processen door elkaar. Vlak bij de smeltende gletsjers is het water ook troebeler, vanwege dat sediment. Er dringt dus minder licht door, daardoor groeien algen minder goed en hebben de bacteriën minder te eten. Dat effect blijkt sterker te zijn dan dat van het wegvallen van de virussen. Uiteindelijk zagen we vlak bij gletsjertongen mínder bacteriën en algen in het water. Maar als de hoeveelheid virussen niet ook was afgenomen, dan waren er waarschijnlijk nóg minder bacteriën en algen geweest.

‘Dit soort processen zijn op dit moment overal ter wereld gaande. De gletsjers smelten, er komt veel water vrij en veel sediment. De kustwateren veranderen en dat zijn juist de gebieden waar veel primaire productie is. Wij willen weten: wat gebeurt daarmee? Als er minder primaire productie is, dan komen er misschien ook minder vissen en dus minder zeehonden en ijsberen. Ecosystemen zullen veranderen.

‘Soms was het wel behelpen tijdens de expeditie. Als de rest aan land ging, konden wij waterwerkers aan de slag op het schip. We hadden aan boord met lange tafels een soort lab gebouwd en dan stonden we metingen te doen onder een flapperend dekzeil. Toch is het uiteindelijk gelukt om resultaten te krijgen die we konden publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift.

‘Het is ook mooi om met zo veel onderzoekers uit verschillende disciplines bij elkaar te zitten, en het levert soms verrassend onderzoek op. Wij hebben de apparatuur om virussen en bacteriën in zeewater te meten, een ander deed onderzoek naar rendieren. Die vroeg ons: kun je ook onze rendierpoep analyseren? Dat hebben we toen gedaan.’