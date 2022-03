Grote dino Spinosaurus kon goed zwemmen

Beeld Davide Bonadonna

Een Spinosaurus, een dinosaurus die qua grootte niet onderdeed voor een Tyrannosaurus Rex en zo’n 100 miljoen jaar geleden leefde, op jacht in het water. Tot voor kort dachten wetenschappers dat dit soort dino’s uitsluitend op het land leefden. Nieuw onderzoek, deze week gepubliceerd in Nature, bewijst echter dat de Spinosaurus waarschijnlijk in en rond het water leefde.

Het bewijs voor deze claim komt uit de analyse van honderden dierenbotten, waaronder die van dino’s als de Spinosaurus. Het blijkt dat Spinosaurus-botten een hoge dichtheid hebben, wat bekend is van waterspecialisten. Dit helpt ze in het water te blijven, net zoals hedendaagse nijlpaarden: die kunnen dankzij hun zware botten over rivierbodems lopen.

Er woedde al langer een discussie onder experts over de vraag in hoeverre dino’s als de Spinosaurus zich netjes tot land of zee beperkten. De wetenschappers achter de nieuwe bottenstudie concluderen: sommige logge landdieren konden wel degelijk in het water manoeuvreren. Het kenmerkende zeil op de rug hielp de Spinosaurus daar vermoedelijk bij.