Grootste kolonie koningspinguïns lijkt te verdwijnen: populatie neemt met 90 procent af in 30 jaar

Franse wetenschappers slaan alarm over de grootste kolonie koningspinguïns op een eilandje in de Indische Oceaan, die in enkele decennia bijna lijkt te zijn weggevaagd.

De kolonie koningspinguïns in 1982, toen er nog een half miljoen vogels te vinden waren. Foto AFP

Het eiland Île aux Cochons stond in de jaren tachtig van de vorige eeuw bekend als thuishaven voor de grootste kolonie koningspinguïns ter wereld. Toen waren er in het broedseizoen nog zo’n half miljoen vogels te vinden. In 2017 telden wetenschappers op satellietfoto’s nog maar 60 duizend pinguïns, melden ze in het vakblad Antarctic Science.

Oppervlakte

Île aux Cochons ligt zo afgelegen dat de gigantische kolonie pas in 1962 per toeval werd ontdekt door cartografen. Het is nog steeds Frans grondgebied. Sindsdien is het eiland slechts een enkele keer bezocht, en gebruiken onderzoekers vooral satellietbeelden om de oppervlakte van de kolonie in te schatten. De pinguïns staan tijdens het broedseizoen dicht tegen elkaar aan, ongeveer twee per vierkante meter. Met behulp van deze gegevens schatten de onderzoekers het aantal pinguïns.

De koningspinguïn is na de keizerspinguïn de grootste pinguïnsoort ter wereld. Ze worden ongeveer een meter groot. Vader en moeder zorgen afwisselend voor het ei dat ze uitbroeden, terwijl de ander voedsel zoekt.

De kolonie koningspinguïns. Foto Getty

Mogelijke verklaringen voor de afname van het aantal pinguïns op het eiland zijn er genoeg. El Niño is een klimaatverschijnsel dat om de zoveel jaar optreedt, en zorgt voor weersveranderingen en schommelende oceaantemperaturen. De El Niño van 1997 was extra zwaar, waardoor de vispopulaties waarmee de koningspinguïns zich voeden mogelijk zijn verplaatst. Andere mogelijke oorzaken zijn ziekte en ook de aanwezigheid van wilde katten en muizen op het eiland.

Het is van belang te achterhalen wat er aan de hand is, want uit de tellingen blijkt dat het aantal pinguïns nog steeds daalt. ‘De satellietbeelden schetsen hiervan een duidelijk beeld’, zegt ecoloog Rascha Nuijten van het Nederlands Instituut voor Ecologie en niet betrokken bij het onderzoek. Een bezoek aan het eiland, dat sinds 1982 niet door mensen is betreden, zou kunnen helpen om de oorzaak te vinden.