Groot Romeins grafveld gevonden bij Bemmel, maar waar doden vandaan komen is een raadsel

Dat moet betekenen dat 'er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' ergens in de buurt een of enkele Romeinse villa's moeten liggen, maakte Rijkswaterstaat dinsdag bekend. Dat zou dan de tot dusver bekend meest noordelijke villa zijn van de Romeinen: een echte buitenpost aan de grens van het Romeinse Rijk.



De Romeinse begraafplaats is in elk geval uniek voor Nederland, werd duidelijk tijdens een presentatie van enkele van de vondsten voor de pers. In totaal vonden de archeologen 48 graven terug, waarvan zes met de tufstenen askisten er nog in. Vier van die kisten waren zelfs nog min of meer intact: voor het eerst dat zo'n vondst in ons land wordt gedaan. Ook vond men de resten van een babyskeletje, eveneens uit de tweede of derde eeuw na Christus.