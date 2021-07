Groot onderzoek naar academische integriteit: ‘Ruim helft Nederlandse wetenschappers zoekt grens op van toelaatbare’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat blijkt uit de Nationale Onderzoekssintegriteitsenquête, waarvan de resultaten nu in twee nog niet door collega’s beoordeelde artikelen verschenen zijn. Het is ’s werelds grootste enquête op dit vlak tot nu toe, gericht aan alle onderzoekers in Nederland. De respons bleef wel achter, omdat veel instituten uit vrees voor negatieve publiciteit weigerden mee te werken: op 62 duizend uitnodigingen, kwamen 6.800 ingevulde enquêtes binnen. Bij de actief deelnemende universiteiten was de respons 21 procent.

Het ene artikel focust op wetenschapsfraude en ‘bedenkelijke onderzoekspraktijken’, zoals het slordig beoordelen van het werk van collega’s of het slecht begeleiden van jonge onderzoekers. Het andere artikel draait onder meer om transparant werken. Wanneer onderzoekers bijvoorbeeld vooraf vastleggen wat ze gaan onderzoeken, kunnen ze niet achteraf de onderzoeksvraag aanpassen. Zo’n aanpassing vergroot enorm de kans dat ze een toevalsbevinding tot waarheid promoveren. Recent was er bijvoorbeeld veel kritiek op het fieldlabonderzoek naar evenementen in coronatijd, waarvan de protocollen pas heel laat werden gedeeld.

Speurwerk

Een bekend voorbeeld van fraude is het manipuleren van met de microscoop gemaakte foto’s en andere resultaten in medisch onderzoek. Oud-wetenschapper Elisabeth Bik specialiseerde zich in het opsporen daarvan, al erkent ze dat het vaak moeilijk te bewijzen is of er ook echt is gefraudeerd. Dat komt doordat onderzoekers vaak aangeven dat er ‘iets misgegaan moet zijn’. Haar speurwerk resulteerde onder meer vorig jaar in de terugtrekking van een artikel van het team van oud-minister en wetenschapper Ronald Plasterk.

De genoemde fraudepercentages verbazen Bik niet. ‘Uit mijn onderzoek blijkt dat in ongeveer 4 procent van de biomedische artikelen met de plaatjes gerommeld is, maar dat is het topje van de ijsberg.’

Met name jonge onderzoekers geven aan moeite te hebben om aan de standaarden van verantwoordelijk onderzoek te voldoen en maken zich vaker schuldig aan ‘bedenkelijke onderzoekspraktijken’, al ligt het percentage in alle groepen rond de 50 procent. ‘Dat slordige wetenschap plaatsvindt weten we’, zegt Gowri Gopalakrishna, de epidemioloog in het Amsterdam UMC die het onderzoek leidde. ‘Maar het gaat ons om de factoren die het in de hand werken.’

Om achter die redenen te komen, vroegen de onderzoekers naar werkomstandigheden. Met name publicatiedruk – het afgerekend worden op zoveel mogelijk artikelen in zo vooraanstaand mogelijke wetenschapstijdschriften – lijkt van grote invloed. Bij wetenschapsfraude speelt ook de ervaren pakkans door de collega-onderzoekers die een artikel beoordelen, een grote rol.

Anonimiteit

De 8 procent wetenschapsfraude is flink hoger dan in eerdere studies. Een verklaring hiervoor is dat de onderzoekers bij hun enquête een techniek toepasten die de anonimiteit verhoogt. Toch zou de uitkomst nog een onderschatting kunnen zijn, zegt Daniele Fanelli, een wetenschapsethicus aan de London School of Economics die niet betrokken was bij het onderzoek. ‘In de enquête was de wetenschapfraude zo helder omschreven dat er geen twijfel over kon bestaan of het door de beugel kon. Daardoor zijn de deelnemers misschien minder geneigd geweest het toe te geven dan in eerdere studies die het vager hielden.’

Fanelli denkt niet dat onderzoekers in Nederland onethischer werken dan elders. Met name sinds de affaire rond de frauderende psycholoog Diederik Stapel in 2011 loopt Nederland voorop in het stimuleren van wetenschappelijke integriteit. ‘Dus ik verwacht eerder dat in Nederland het bewustzijn heel hoog is van wat geoorloofd en gewenst is’, zegt Fanelli.

Kwantiteit

Dat bewustzijn blijkt echter niet genoeg om fraude en sloppy science uit te bannen, zegt Gopalakrishna. ‘Het gaat erom waar onderzoekers op afgerekend worden, en dat is op dit moment kwantiteit. In plaats daarvan wil je dat transparant, zorgvuldig onderzoek de norm wordt.’

‘Je merkt inderdaad dat hoe onderzoekers hun werk uitvoeren sterk afhangt van normen’, zegt Daniël Lakens, sociaal psycholoog aan de TU Eindhoven, die niet betrokken was bij het onderzoek. ‘Ik vertelde laatst een klinisch psycholoog dat we in mijn vakgebied steeds vaker onze onderzoeksmethoden vooraf publiceren. Zij was verbaasd dat het überhaupt nog geaccepteerd wordt als je dat niet doet.’