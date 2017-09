Groep ouderen stelt 'legaal en goedkoop zelfdodingsmiddel' ter beschikking

Het middel zou minder dan 10 euro zou kosten en binnen dertig tot zestig minuten tot de dood leiden. 'Het wordt standaard in redelijk grote hoeveelheden verkocht terwijl je maar twee gram in een glaasje water nodig hebt', aldus woordvoerder Gert Rebergen in het tv-programma Nieuwsuur (NOS/NTR). 'Wij mogen de leden wijzen op groothandels en internetadressen. En hoe je het zo ongeveer moet innemen.'



Het middel is geen medicijn maar een conserveermiddel, een poeder, maar een naam wordt niet genoemd. Volgens de coöperatie heeft het nog het meest weg van de Pil van Drion, genoemd naar voormalig lid van de Hoge Raad Huib Drion. Hij wilde ouderen de kans geven 'op aanvaardbare wijze uit het leven te stappen' als ze daar weinig of niets meer van te verwachten hebben.



Om te weten te komen waar en hoe het nieuwe middel kan worden aangeschaft, moet iemand achttien jaar of ouder zijn en minstens een half jaar lid. De coöperatie heeft nu circa 3500 leden, hun gemiddelde leeftijd is zeventig.



'Als het veilig is, niet in verkeerde handen komt en ook echt werkt dan is het een goed middel', reageerde directeur Agnes Wolbert van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) vrijdag in Nieuwsuur. 'Het is bestemd voor autonomen, mensen die niet afhankelijk willen zijn van een arts.' Wolbert was jarenlang Kamerlid voor de PvdA en had onder meer ouderenbeleid in haar pakket.



Dat het poeder behalve voor een humane zelfdoding ook kan worden gebruikt om iemand te vermoorden, lijkt ze een aanvaardbaar risico te vinden. 'Er zijn nu bijvoorbeeld jongeren die op een gewelddadige, pijnlijke en agressieve manier hun leven beëindigen. Hun ouders hadden tien keer liever gehad dat ze het met een middel als dit hadden gedaan.'