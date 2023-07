Groeiende zorgen over tijgermug in Nederland: ‘We bevinden ons op een kritiek punt’

Een tijgermug, met de kenmerkende zwart-witte strepen waaraan ze haar naam dankt. Beeld NurPhoto via Getty Images

Tijgermuggen kunnen tropische ziektes zoals knokkelkoorts overdragen, met symptomen als koorts met koude rillingen, hoofdpijn en pijn achter de ogen. Ook tijgermuggen die niet besmet zijn met virussen, zorgen voor veel overlast. Deze soort steekt overdag, dus klamboes bieden geen bescherming.

Recent dook de tijgermug op bij een bedrijventerrein in Weert, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begint deze week met een grote bestrijdingsactie. Bij zo'n actie gaan muggenbestrijders deur tot deur op zoek naar plekken met stilstaand water; een mug kan zich al voortplanten in een laagje water in een dakgoot of in een omgevallen dop van een frisdrankflesje. Als het water niet verwijderd kan worden, volgt behandeling met korrels die de larven doden. Muggenvallen met lokstoffen en inspecties van rioolputten moeten meer inzicht geven in de verspreiding van de muggen.

Over de auteur

Tonie Mudde is chef van de wetenschapsredactie en presenteert de wetenschapspodcast van de Volkskrant: Ondertussen in de kosmos.

Het is pas het begin van het muggenseizoen, maar de tijgermug dook eerder al op in in Montfoort, Hellendoorn en in de Noordoostpolder. De afgelopen jaren signaleert de NVWA meer woonwijken met tijgermuggen, oplopend tot acht vorig jaar.

De tijgermug komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië. Via internationaal transport van bijvoorbeeld autobanden en Lucky Bamboo-plantjes verspreidde de mug zich over onder meer Noord-Amerika en Europa. In vakantielanden als Italië, Spanje, Frankrijk, maar ook in Zuid-Duitsland is de mug in sommige regio’s er al in geslaagd om te overwinteren en zich te vestigen.

In Nederland blijft het voor zover bekend beperkt tot import van de mug, via vakantieverkeer of transport, waarna bestrijding voorkomt dat de mug definitief naar Nederland immigreert. Maar die strijd wordt wel steeds zwaarder, aldus Sander Koenraadt, muggenexpert bij Wageningen Universiteit. ‘Het aantal plekken in Europa met tijgermuggen groeit, dus ook het risico dat mensen ze argeloos mee terugnemen, bijvoorbeeld in hun caravan of camper. Als de mug zich vervolgens voortplant, duurt het even voordat de overlast begint en mensen alarm slaan. En dan zijn er vaak al honderden muggen.’

De opwarming van het klimaat werkt ook in het voordeel van de mug, die zich comfortabeler voelt bij warmere temperaturen. Koenraadt: ‘We bevinden ons op een kritiek punt, doordat Nederland steeds vaker warmere winters krijgt die de mug kan overleven. En mocht een mug een besmet persoon prikken: ook de ontwikkeling van een virus in het lijf van de mug gaat sneller bij hogere temperaturen.’