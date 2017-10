Griepprik is vooral een middel om de zakken van huisartsen te vullen

Bijna is het zo ver, de jaarlijkse middag waarop we griepprikken geven. De uitnodigingen zijn de deur uit, de bestelling voor de vaccins hebben we in mei al gedaan. Vroeger was dat allemaal veel werk, maar nu is dat zo gepiept. Op die griepmiddag jassen we er in een paar uur 1.200 vaccins door.



Ik verbaas me altijd over de gretigheid waarmee patiënten zo'n prik verwelkomen. Hoewel we pas om half vier beginnen staan de eerste wachtenden om 14.00 uur al te dringen. Het lijkt alsof we geld uitdelen, zoveel zin hebben mensen erin.