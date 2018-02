Griepgolf is grote schadepost voor werkgevers: een zieke werknemer kost ze gemiddeld 241 euro per dag

Griepgolf over hoogtepunt heen

Gemiddeld duurt een griepepidemie in Nederland negen weken

Er zijn ook bedrijven die verdienen aan een griepepidemie. Drogisterijen verkopen deze weken fors meer griepgerelateerde producten als thermometers, aspirines en hoestdrank, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. Kruidvat en Trekpleister zien volgens een woordvoerder 'een grote omzettoename, ook in vergelijking met de vorige griepgolf.' Bij drogist.nl krijgt de klantenservice veel vragen over thermometers en welke griepproducten het beste voor kinderen gebruikt kunnen worden. Uitzendbureau Randstad zegt bij elke griepgolf meer opdrachten te krijgen dan in griepvrije tijden, ook nu.



NIVEL meldde woensdag dat de huidige griepgolf over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn. Vorige week gingen 151 op de 100.000 Nederlanders naar de huisarts met griepverschijnselen, dat is dus iets minder dan begin deze maand. NIVEL krijgt wekelijks cijfers van zo'n veertig huisartsen aangeleverd en doet op basis daarvan uitspraken over het verloop van de epidemie. Gemiddeld duurt een griepepidemie in Nederland negen weken. De huidige epidemie zit nu al in zijn tiende week. De langste griepepidemie in Nederland ooit gemeten sloeg toe in de winter van 2014-2015 en duurde maar liefst 21 weken. Vorige winter hield de griepgolf vijftien weken aan.