‘Grappig, hoe onze stomme fout in een prestigieus vakblad belandde’

Technicus Henk Been (links) en fysicus Harro Meijer bereiden hun metingen voor op een ijskap in Groenland. Beeld Harro Meijer

‘Daar stonden we dan, 1.800 meter boven zeeniveau op een ijskap in Groenland – naast een opblaasbaar kinderbadje. Ook mee was een sneeuwkanon, doorgaans gebruikt door Amerikanen om tijdens Kerst wat extra sneeuw over de daken te spuiten. Ons doel: het water uit het badje als sneeuw over de ijskap spuiten, om vervolgens te kijken hoe het zich door de jaren heen zou houden.

‘Het was in principe een serieus onderzoek over klimaatverandering, maar we konden zelf ook niet ontkennen dat het allemaal best komisch was. Ik had niet eens ervaring met veldwerk op zo’n ijskap, gelukkig hadden we het hele proces wel een keer geoefend in een ijshal in Groningen.

‘Het water in dat kinderbadje was speciaal: het bevatte meer zware waterstofatomen, isotopen. Moleculen met deze waterstofisotopen vormen evengoed sneeuw en komen ook voor in de natuur, maar minder dan normale sneeuw. Je kan de moleculen met zware waterstofisotopen zien als rode knikkers in een enorme pot blauwe knikkers, de normale watermoleculen.

‘De hoeveelheid zware sneeuw varieert afhankelijk van de temperatuur. Daardoor is de temperatuur in het verleden af te lezen aan het aantal rode knikkers in de sneeuw. Maar om deze ijzige archeologie uit te kunnen voeren, moet je weten in welke mate de rode knikkers zich verspreiden door de jaren heen.

‘Dat is precies waarom we in 2004 jerrycans vol isotopisch water naar de ijskap brachten, ze in een kinderbadje loosden en het water daar als sneeuw de ijskap op spoten. Zo voegden we een laagje rode knikkers toe aan die zee van blauwe knikkers, die we vervolgens jaarlijks konden volgen om te ontdekken hoe de zware watermoleculen de bestaande sneeuw in zonken en zich daar verspreidden.

‘We moesten dit onderzoek uitvoeren op een locatie met eeuwige sneeuw en ijs. Zo’n locatie was al sinds de jaren negentig in gebruik bij mijn collega’s uit Utrecht: hoog op de ijskap in Groenland, boven de smeltlijn. Daar gingen we dus te werk en konden we in 2005 en 2006 onze metingen prima uitvoeren. In de twee jaren daarna konden we helaas niet naar Groenland reizen, maar in 2009 weer wel.

‘Toen we terugkwamen, zagen we dat ons hele experiment in de soep was gelopen: dat jaar kende meerdere dagen met smelt, waardoor onze watermoleculen vast kwamen te zitten in zogeheten ijslenzen, herbevroren smeltwater. Daardoor stopte de verspreiding. We konden onszelf wel voor de kop slaan, we hadden een ontzettend stomme fout gemaakt: dat de locatie in de jaren negentig nog geschikt was, betekende natuurlijk niet dat die dat tien jaar later nog steeds zou zijn: in de tussentijd was de smeltlijn gestegen, tot boven ons meetpunt. Dat kwam door de opwarming van het klimaat, precies de reden dat we dit soort onderzoek deden.

Klimatoloog Harro Meijer Beeld Rob Kleinjans

‘Wat ons betreft, was dat het einde van het verhaal: ongeschikte metingen, niet publiceren, uithuilen en doorgaan. Maar jaren later bleek Dirk van As, eerder een promovendus in Utrecht, die ijslenzen te willen onderzoeken. Hij wilde weten hoe ijslenzen smeltend water blokkeren, waardoor het wegstroomt in plaats van in de sneeuwlaag blijft. Dit proces leidt tot het versneld krimpen van ijskappen.

‘Onze metingen lieten per ongeluk precies zien hoe de eerste ijslenzen gedurende een periode van vijf jaar waren ontstaan. Die metingen bleken waardevol voor Van As, en dus nam hij ze op in zijn onderzoek. Dat belandde uiteindelijk in Nature Climate Change, een blad dat alle klimaatwetenschappers lezen. We hebben een bescheiden rol gehad in die publicatie, maar het was toch grappig, hoe een mislukt experiment in zo’n prestigieus blad kon belanden.’