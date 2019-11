Google wil het smartphonegebruik terugdringen met een papieren telefoon

Is onze verhouding met technologie ongezond? Lees verder

We zitten te veel op onze smartphones, zeggen jongeren verrassend genoeg zelf volgens Volkskrant-onderzoek. Maar een slechte gewoonte afleren is zo simpel nog niet. Catherine Price, auteur van How to break up with your phone, geeft tips in dit stuk.

Mediatheoreticus en schrijver Douglas Rushkoff maakt zich zorgen over de verdwijnende rol van menselijkheid door de manieren waarop technologie wordt gebruikt. Lees hier ons interview met hem. ‘We worden beloond voor het volgen van voorgeschreven paden.’

Hoe worden we minder afhankelijk van smartphone en andere technologie? De tegenbeweging is in opkomst: een overzicht van opvallende (en soms ludieke) anti-tech.

Al dat geklaag over de smartphone. Of we er niet gewoon blij mee kunnen zijn, vraagt Emma Curvers zich af in deze column.