Golf van omikronpatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is begonnen

Niet langer de intensive care, maar de verpleegafdelingen worden het grootste knelpunt. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Volgens het RIVM zal het aantal omikronpatiënten vanaf nu alleen maar toenemen. De patiënten die nu in het ziekenhuis liggen zijn één tot twee weken geleden besmet geraakt, toen omikron nog minder dominant was.

De omikrongolf gaat er in de ziekenhuizen waarschijnlijk anders uitzien dan de vorige golven. Niet langer de intensive care, maar de verpleegafdelingen worden het grootste knelpunt. Daar lijkt het althans op, nu in landen waar omikron al langer voet aan de grond heeft wel de ziekenhuisopnames sterk stijgen, maar het aantal patiënten op de intensive care vooralsnog beperkt blijft.

Dat is, met een slag om de arm, goed nieuws, zegt Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar uitbraken van infectieziekten aan het Radboudumc. ‘We hebben in Nederland natuurlijk veel meer verpleegbedden dan ic-bedden, en ook veel meer verpleegkundigen die niet-ic-patiënten zorg kunnen bieden, dus dat biedt meer flexibiliteit en ruimte om deze patiënten op te vangen.’

Toch kan de reguliere zorg nog altijd in de verdrukking komen als de zorg voor covidpatiënten te veel ruimte en personeel in de ziekenhuizen opslokt. Bleeker-Rovers: ‘Dat gaat afhangen van het totaal aantal besmettingen. Als dat heel hoog is, en een klein percentage komt toch in het ziekenhuis terecht, dan leidt dat alsnog tot problemen. Het is nog te vroeg om de vlag uit te hangen.’ Daarbij komt een extra probleem: hoe meer besmettingen, hoe hoger de instroom van patiënten, maar ook hoe hoger de uitval van besmet zorgpersoneel. ‘Dat is een ingewikkelde combinatie.’

Doorstroom

De grootste uitdaging wordt het om de doorstroom op de verpleegafdelingen op gang te houden, zegt Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse internistenvereniging. ‘De verpleegafdeling is het kruispunt van het ziekenhuis. Als het daar vastloopt, kan de spoedeisende hulp geen patiënten meer kwijt, de operatiekamers evenmin, en de ic haar herstellende patiënten ook niet.’ Nu al komt een steeds groter percentage covidpatiënten op de verpleegafdeling terecht. Peeters: ‘We hebben de afgelopen twee jaar veel geleerd over hoe we patiënten moeten behandelen. In de eerste golf was de verhouding tussen patiënten op de ic en de verpleegafdeling ongeveer 1 op 1,7. Nu is dat bijna 1 op 4.’

Omikron verandert die verhouding nog verder, zo lijkt het. Van de 14.210 patiënten die 3 januari in Engeland in het ziekenhuis waren opgenomen, lagen er 777 aan de beademing: 1 op 18. Waarbij wel aangetekend moet worden dat de stijging van het aantal beademingspatiënten altijd later op gang komt.

Zuurstof thuis

Artsen houden nu de behandelprotocollen nog eens tegen het licht, met name die voor vervroegd ontslag en zuurstoftoediening thuis, waarbij patiënten of met slimme apparatuur door het ziekenhuis in de gaten worden gehouden, of door de huisarts.

Peeters: ‘Patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis terechtkomen, moeten daar de eerste dagen blijven. Dan weten we of de behandelingen aanslaan. Maar als zij die bocht nemen en in de herstelfase komen, plaatsen wij ze zo snel mogelijk uit.’ Dat gebeurt bijvoorbeeld als patiënten 24 uur stabiel zijn, en aan de waardes te zien is dat de infectie afneemt, zegt Peeters. ‘Normaal gesproken zouden we zo’n patiënt langer in het ziekenhuis houden, totdat ook de zuurstofbehoefte is afgenomen.’

Die patiënten gaan dus naar huis of - net als in eerdere golven - naar speciale afdelingen in revalidatiecentra of verpleeghuizen om verder te herstellen. ‘Als omikron inderdaad milder is’, zegt de Nijmeegse hoogleraar klinische microbiologie Heiman Wertheim, ‘dan moeten we alles op alles zetten om met slimme monitoringsystemen de thuiszorgmedewerkers en de huisartsen te ondersteunen om zoveel mogelijk patiënten thuis zorg te bieden, zo mogelijk met zuurstof. Zo kunnen we de druk op het ziekenhuis verlichten en de verdringing van reguliere zorg tegengaan.’