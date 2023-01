Goede laadplanning zou een standaardfunctie moeten zijn op elke elektrische auto. Dat is het helaas nog niet

De meesten van ons hebben geen brandstoftank in onze voortuin ingegraven liggen, dus tanken we onze auto met verbrandingsmotor onderweg vol. Zo niet met een elektrische auto. Die wordt meestal juist thuis opgeladen, of eventueel op de plaats van bestemming. Behalve bij de langere ritten, zoals met vakanties.

En bij die lange ritten is het goed inplannen van het opladen belangrijk, want elektrische auto’s hebben een beperktere actieradius dan benzineauto’s, dus je wilt niet te vroeg gaan laden en daarmee die actieradius effectief nóg korter maken. En laden duurt niet vijf minuten, zoals bij tanken, je batterij tot zo’n driekwart opladen duurt bij een snellader een goed half uur. Wel zo fijn als daar dan lekkere koffie te krijgen is.

De inbouwnavigatie van mijn elektrische Kia Niro uit 2019 laat weliswaar zien waar er langs de route laders staan en of we onze bestemming redden met de huidige batterijlading, maar de toch al wat oudere inbouwapparatuur heeft een houterige interface in vergelijking met navigatieapps als Google en Apple Maps. Daarbij, de kaartupdates moet ik handmatig downloaden en installeren (lees: usb-stickje), dus het is maar de vraag hoe actueel het overzicht van laadstations is.

Maar in die navigatieapps is het weer lastiger zoeken naar het juiste type lader (normaal of snel) of stekker. Daar kun je een app van een laadprovider voor gebruiken (in mijn geval Shell Recharge), maar die weet niet waarheen je op weg bent en dus welke laders er langs je route liggen. Dát weten de navigatieapps uiteraard wel, maar dan weer niet hoeveel batterijlading je nog hebt, dus die laten als je zoekt de laders in je directe omgeving of op een opgegeven bestemming zien, en niet daar waar je batterij leeg gaat zijn. De batterij-informatie wordt niet door de auto gedeeld met de routeplanneer in je mobieltje. Zelfs niet als mobieltje en auto toch behoorlijk geïntegreerd zijn via Apple Carplay.

Dus gebruik ik nu ABRP, A Better Routeplanner. Een app waarin je autotype, actuele actieradius en eindbestemming invoert, en die op basis daarvan bepaalt waar je moet laden en hoelang. Je kunt ook nog invoeren wat voor voorzieningen je graag bij je stop wilt (restaurant, hotel of winkelen).

Deze app doet eigenlijk wat je zou verwachten van de inbouwnavigatie bij een elektrische auto. Is er dan helemaal niemand die dat goed doet? Ja hoor, Tesla. Hun topman is nogal een hork, maar het bedrijf had wel vanaf het begin door hoe belangrijk de hele dienstverlening rond elektrische auto’s is, inclusief laadinfrastructuur en -planning. Inmiddels hebben steeds meer merken goede laadplanning in hun inbouwnavigatie. Logisch, het zou een standaardfunctie moeten zijn op elke elektrische auto. Om in batterijtermen te blijven: over een tijdje is het hebben van laadplanning in je inbouwnavigatie geen plus meer, maar het ontbreken ervan wel een dikke min.

Jasper op Mastodon: @jaspervankuijk@mastodon.social