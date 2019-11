Gladheidsbestrijding komt in gevaar door PFAS in strooizout– Klopt dit wel?

Strooiwagen rijdt door een sneeuwbui in Limburg. Beeld ANP

Van wie komt de claim?

De gladheidsbestrijding komt in gevaar door PFAS, suggereert De Telegraaf maandagochtend. Ardin Bos, directeur van zoutbedrijf De Nederlandse Zoutbank, stelt dat ‘te hoge PFAS-waarden’ zijn gemeten in zijn zout.

De winter is in aantocht, de weerbureaus hebben de eerste nachtvorst gemeten. Het is een kwestie van tijd voordat de wegen weer glad worden en de strooiwagens moeten uitrukken. Maar mag er wel gestrooid worden of is het zout vervuild met het inmiddels beruchte PFAS? De kwestie spreekt tot de verbeelding. De woorden van Zoutbank-directeur Bos worden dan ook door veel nieuwssites overgenomen met een verwijzing naar De Telegraaf.

Klopt het?

Navraag bij De Nederlandse Zoutbank levert al snel een ander beeld op. Bos is niet aanwezig en niet bereikbaar. Een van de aandeelhouders van het bedrijf, Zwiep Vermeulen van wegenbouwer VermeulenGroep, werpt zich op als woordvoerder. Het Telegraaf-bericht klopt niet, zegt hij. ‘De analyse is nog niet gemaakt.’ Hij weet niet hoe Bos kan beweren dat er PFAS zou zijn gemeten, er heeft nog helemaal geen test plaatsgevonden.

Op verzoek van actiegroep Grond in Verzet zijn weliswaar drie zoutmonsters opgestuurd naar onderzoeksbedrijf SGS. Maar de onderzoekers in Groningen hebben niets met het zout gedaan. ‘Wij kunnen niet meten op PFAS’, zegt een medewerker aan de telefoon. SGS kan alleen testen op zware metalen, iets wat het bedrijf al langer doet voor De Nederlandse Zoutbank. Maar dat was dit keer niet de vraag. De monsters gaan per kerende post terug naar Grond in Verzet.

Een van de voorzitters van de actiegroep is Arnold Tuytel, van Tuytel Groep, grondbedrijf en verhuurder van zwaar bouwmateriaal. Tuytel bevestigt dat hij de zoutmonsters terugkrijgt van SGS. Hij heeft een nieuwe partij gevonden die het zout wel kan onderzoeken op PFAS. Over ‘drie of vier dagen’ hoopt hij het resultaat binnen te hebben. Hoe komt De Telegraaf er dan bij dat er chemische stoffen in het zout zouden zitten? Zijn gok: overijverige journalisten die de woorden van Bos iets te stevig hebben aangezet. Hij vindt het desondanks ‘een mooi verhaal’ want bij Rijkswaterstaat ‘worden ze wakker’.

Bij de NOS reageert Zoutbank-directeur Ardin Bos in de loop van de ochtend wel. Hij bevestigt dat er nog geen onderzoek is gedaan. ‘Ik geloof niet dat die waarden (PFAS, red.) erin zitten’, zegt hij. De test die Grond in Verzet deze week laat uitvoeren moet zekerheid brengen. ‘Het is nog gissen. We moeten even afwachten.’

200 ton zout op voorraad

Overigens is De Nederlandse Zoutbank dit jaar niet de leverancier van Rijkswaterstaat. De aanbesteding is gewonnen door Eurosalt, een van de andere grote zoutbedrijven. Rijkswaterstaat ziet toe op de verkeersveiligheid en het bestrijden van gladheid. De uitvoeringsdienst heeft elk jaar 200 duizend ton zout in voorraad. Dat wordt in de zomer en het najaar geleverd door verschillende zoutbedrijven.

Medewerker Sven Heddes van Eurosalt vertelt dat zijn bedrijf zo'n 80 duizend ton zout levert aan Rijkswaterstaat. Hij heeft zich verbaasd over het nieuws van vanochtend. Ook Eurosalt heeft zijn zout niet laten testen op PFAS, maar gaat dat wellicht doen. Bestaat de kans dat er PFAS in het zout zit? ‘Mijn vermoeden is van niet’, zegt Heddes. Het steenzout komt van 200 tot 600 meter diepte, legt hij uit. ‘Dat is daar over duizenden jaren gevormd.’

Zogeheten ‘vacuümzout’ komt van nog veel dieper. Dat zout kan zware metalen bevatten die eveneens millennia oud zijn, maar de kans op de aanwezigheid van chemische industriële stoffen is niet zo groot, zegt Heddes. Zoutbedrijven winnen het zout in Nederland, maar ook in het buitenland, onder andere Duitsland, Marokko en Tunesië.