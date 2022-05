Gigantische zandstormen trekken over Midden-Oosten

Beeld Yasser Al-Zayyat/AFP

Alsof de fotograaf een kleurfilter op zijn lens heeft geschroefd dat de wereld oranjebruin maakt. Op de foto trotseren twee vrouwen in Koeweit de gigantische zandstorm die daar afgelopen week over het land trok. Ook Irak, Syrië en Iran werden getroffen. De stofdeeltjes leidden tot logistieke problemen, zoals vliegtuigen die niet meer konden opstijgen en de sluiting van scholen en overheidsgebouwen. Astmapatiënten kregen moeite met ademhalen, met duizenden extra ziekenhuisbezoeken tot gevolg. Zandstormen zijn in deze regio niet ongebruikelijk in de lente en zomer en ze worden aangewakkerd door seizoensgebonden winden.

Maar de plaatselijke autoriteiten zien de laatste tijd wel erg veel van dit soort stormen: In Irak ongeveer elke week één sinds maart. Onderzoekers vrezen een toename van de stofstormen door onder meer klimaatverandering, droogte, verwoestijning en slecht waterbeheer, bijvoorbeeld door het onttrekken van water voor de landbouw. Zo zegt Jaafar Jotheri van de Universiteit van Al-Qadisiyah in Bagdad tegen persbureau AP: ‘Door 17 jaar van mismanagement van water en verstedelijking is Irak tweederde van zijn groene bedekking kwijt.’

De zandstorm rukt op richting een universiteitscampus in Kuweit, afgelopen maandag. Beeld AFP