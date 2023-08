‘Gif in elke trek’: Canada zet afschrikwekkende teksten op de sigaretten zelf

In Canada wordt vanaf volgend jaar juli op elke sigaret een waarschuwing geprint. Beeld Health Canada

Ondanks eerdere maatregelen overlijden er jaarlijks nog tienduizenden Canadezen aan de gevolgen van roken. De nieuwe waarschuwingen worden geprint bij de filter, waardoor het ‘vrijwel onmogelijk’ wordt om de teksten niet te lezen, zegt gezondheidsinstituut Health Canada. Vanaf juli volgend jaar vinden rokers de waarschuwingen in het Engels en Frans op hun sigaretten.

Ook in Nederland voert de overheid allerlei maatregelen door om het aantal rokers terug te dringen, zoals het verbod op sigarettenautomaten (2022), het verbod op online verkoop van tabak en e-sigaretten (2023) en het verbod op verkoop in supermarkten en horeca (2024). Bovendien stijgt de prijs van een pakje sigaretten al jaren door de verhoging van accijnzen. Die zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Hoewel het aantal rokers gestaag afneemt, overlijden er elk jaar nog steeds zo’n 19 duizend mensen aan de gevolgen van roken. Daarnaast veroorzaakt tweedehandsrook bij kinderen astma, hoesten, benauwdheid en een verminderde longfunctie.

‘Plain packaging’

Longarts en anti-tabaksactivist Wanda de Kanter is overwegend positief over de nieuwe Canadese maatregel. ‘Het is een constante reminder van de gevaren van roken’, zegt zij. ‘Maar het ontmoedigen van roken is een optelsom van allerlei maatregelen. Roken moet zo onaantrekkelijk mogelijk worden: de prijzen structureel omhoog, zichtbaarheid terugbrengen en de verpakkingen onaantrekkelijk maken.’

Ze wijst daarbij op plaatjes van zwarte longen, huilende kinderen en rottend tandvlees op sigarettenverpakkingen. Ook het zogenaamde ‘plain packaging’, waarbij alle doosjes dezelfde grauwe kleur krijgen, is volgens haar effectief.

De Kanter pleit er verder voor om de onder jongeren populaire e-sigaretten onaantrekkelijker te maken. ‘Zorg dat je die felle kleuren en smaakjes weghaalt, want die trekken kinderen enorm aan.’ De smaakjes van e-sigaretten zijn in Nederland al langzaam maar zeker aan het verdwijnen. Winkels mogen hun huidige voorraad opmaken, maar per 1 januari 2024 moeten alle e-sigaretten naar tabak smaken.