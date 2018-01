Ghb-verslaafde gedijt eenmaal afgekickt het beste in nieuwe regio, maar gemeenten werken niet mee

'Geen prikkelingen meer die de zucht naar ghb doen herleven'

Ze begon op haar achttiende met xtc en speed, drie jaar later probeerde ze ghb. Het was een relatief nieuwe, goedkope drug die in Etten-Leur en andere plaatsen in West-Brabant na de eeuwwisseling opeens sterk in opkomst was. 'In het begin gebruikte ik vooral in de weekenden en op feestjes', vertelt Angela Aarts (37). Lees hier het verhaal van Angela en Mira (29). (+)



Zonder ghb is alles eng en bedreigend

Ghb is een van de moeilijkste drugs om van af te kicken. Michael, die tien jaar lang 'slokjes' nam, en zijn begeleiders in de kliniek leggen uit waarom. 'Het leven met ghb is moeilijk, het leven zonder is ondraaglijk.' (+)



Zelfs na zwaar afkickproces roemen ghb-gebruikers effect drug Ghb-verslaving hoort tot de moeilijkst te behandelen verslavingen in Nederland, vergelijkbaar met heroïne. Onderzoekers hebben nu vastgesteld hoe dit komt: gebruikers blijven ghb hun hele verslaving lang zien als een middel dat vrijwel alleen goede kanten heeft. Tot ver na het afkicken roemen ze de effecten van de drug.



Partydrugs steeds normaler en steeds zwaarder

Jongeren vinden het steeds normaler om partydrugs zoals xtc te gebruiken als ze uitgaan. De pillen die 16- tot 24-jarigen gebruiken zijn bovendien steeds zwaarder en worden vaker geslikt, waardoor risico's groter worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.