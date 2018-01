Gezondheidsraad wil strengere regels voor betere luchtkwaliteit: 'Forse gezondheidswinst mogelijk'

Als Nederland de WHO-normen gaat hanteren, zou dat betekenen dat er nog minder kleine, vuile deeltjes in de lucht mogen zitten dan nu is toegestaan. Dat kan beperkingen met zich meebrengen voor grote vervuilers zoals het wegverkeer en de landbouw, maar ook de scheepvaart, (energie)centrales, industrie en gebouwen. Nederland haalt momenteel echter de lagere Europese eisen al niet.



'Forse gezondheidswinst is mogelijk', zegt voorzitter Pim van Gool van de Gezondheidsraad in Trouw. 'We moeten dit ook Europees aanpakken, luchtstromen houden zich niet aan landsgrenzen.'



Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) is blij met het advies, want het zet de gezondheid van de mensen voorop bij het verder verbeteren van de luchtkwaliteit. 'Een betere luchtkwaliteit is belangrijk bij het voorkomen van toekomstige gezondheidskosten en het zoveel mogelijk voorkomen van vroegtijdige sterfte', schrijft ze in een reactie op het advies.



Vorige maand verloor Milieudefensie nog een rechtszaak over schone lucht tegen de staat. De rechter oordeelde dat de staat niet verplicht is om de WHO-normen na te streven. Milieudefensie maakte vandaag bekend dat het in hoger beroep gaat tegen deze uitspraak.



'Iedereen heeft het recht om gezonde lucht in te ademen. De Staat is verplicht daarvoor te zorgen en moet zich aan de wet houden. Daarom gaan we in beroep', verklaart Anne Knol van de milieuorganisatie.

Milieudefensie wordt in de strijd voor schone lucht gesteund door De Gezondheidsraad.